Perdere peso in modo corretto consapevole ed efficace con l’aiuto di professionisti

di Egidio Scala

Il 44,5% della popolazione italiana segue una dieta sbagliata, è troppo sedentario e in generale adotta uno stile di vita poco salutare, tanto che quasi 1 italiano su 2 soffre di disturbi eo patologie legate proprio a questi comportamenti (Rapporto Coldiretti realizzato sulla base dei dati Istat).

Con l’obiettivo di migliorare il rapporto che gli italiani hanno con i propri stili di vita, DoctorApp, startup innovativa impegnata nel settore digital e-health con l’obiettivo di semplificare i rapporti medico-paziente, ha stretto una partnership con New Penta, realtà nata oltre 20 anni fa con l’idea di portare la dieta chetogenica in Italia, commercializzando prodotti alimentari idonei per chi ha necessità di perdere peso in modo efficace e sicuro, e, insieme, hanno redatto 5 consigli utili per coloro che vogliono affrontare un percorso ideale per perdere peso in modo sano e responsabile.

"Siamo molto felici di poter collaborare con una realtà come DoctorApp che ha, come noi, una mission chiara e condivisa, mettere al centro la salute dei pazienti. Per noi è da sempre fondamentale mettere in relazione pazienti e professionisti della nutrizione, perché sappiamo che intraprendere un percorso dietoterapico può portare a risultati duraturi nel tempo solo se si è seguiti in modo scientifico da referenti sanitari preparati" afferma Guido Paolo Dracone, CEO di New Penta.

"Con il team di DoctorApp abbiamo scelto di far evolvere la nostra piattaforma e i nostri servizi per costruire, nel tempo, un ecosistema in grado di fornire ai cittadini tutto quello di cui hanno bisogno per prendersi cura di corpo e mente. La nuova partnership con New Penta va proprio in questa direzione. Ecco perché abbiamo deciso di condividere 5 consigli per affrontare un percorso ideale per perdere peso in modo sano e responsabile, redatti insieme a New Penta" conclude Alessandro Giraudo, CEO e founder di DoctorApp.