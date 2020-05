© Riproduzione riservata

La voglia di aria aperta, die di respirare aria buona, dopo la lunga quarantena, è davvero tanta. Trovare delle mete che possano unire l’esigenza die il bisogno di regalarsi una giornata diè possibile: eccone 5 da provare inSituato in, in provincia di Bergamo, questo rifugio può essere la meta ideale per unain montagna. Un sentiero immerso nel verde di un bosco di abeti che parte dal lago di Carona e ci si inerpica lungo le, superando la diga del lago Marcio e raggiunge quello del Becco, per un crocevia di bacini paesaggisticamente notevole. L’ultima parte della passeggiata scende verso ile termina al rifugio dei Laghi Gemelli. Il sentiero èe per fare andata e ritorno si impiegano circa sei ore.Chi è alla ricerca di una, da fare anche con famiglia e bambini, può provare con il sentiero che conduce al rifugio SEV ai Corni di Canzo, con vista sul, sul Resegone e sul resto delle Alpi. Il tracciato è, e dopo una prima parte asfaltata si inoltra in un bosco di faggi e castagni. Si parte da, paesino sul lago Lario e si seguono le indicazioni per le fonti Gajum e la terza Alpe, poi su fino al. Tra andata e ritorno si impiegano circa due ore.Pozze di ErveSempre sulle pendici delsi può fare un’altra passeggiata agevole e adatta a tutta la famiglia. Si tratta di un, che esplora le Pozze di Erve, meta ideale per una giornata di relax. L'itinerario è perfetto per chi vuole approfittare delle acque deiche scorrono lungo il percorso e formano le caratteristiche “pozze” per rinfrescarsi e passare dei momenti spensierati. Si parte dal centro di Erve e, dopo aver attraversato un piccolo, si risale sulla vecchia mulattiera che segna il percorso, tra prati dove rotolarsi, piccole cascate e scorci paesaggistici suggestivi.Chi vuole fare una semplice passeggiatae in pieno relax può pensare al Sentiero del Sole,che parte da Bedoré, frazione di(in provincia di Varese), attraversa incantevoli boschi di betulle e regala unsul lago Maggiore e sulla Val Veddasca. L’intera passeggiata dura circa un’ora ed è per la quasi totalitàLa val di Mello, in provincia di, offre numerosi sentieri per chi ama le passeggiate in solitaria e immersi nella natura. Una delle più belle è quella che parte dal paese die, passando per la chiesa, conduce in une quindi sullo stupendo sentiero che percorre l'intera valle. È una, adatta a tutta la famiglia, ideale per godersi una giornata di completo relax. Sul percorso è possibile trovaredove fermarsi e moltepotabile per refrigerarsi.