Perché oggi in India ci si saluta chiedendo scusa

In India, mercoledì 27 agosto 2025 segna la conclusione di Paryushana, l’appuntamento spirituale più importante del Jainismo, o Gianismo. In questa giornata, chiamata Samvatsari nella tradizione Śvetāmbara e Kṣamāvaṇī nella tradizione Digambara, i fedeli si rivolgono gli uni agli altri con un saluto molto speciale, che significa “Ti chiedo scusa per ogni mia colpa, detta o pensata”, un invito alla riconciliazione capace di diventare meditazione e filosofia di vita.

Il significato del Paryushana e il Giorno del Perdono

In ogni tempio jainista, nei quartieri dove vivono fedeli e nelle case, famiglie e amici si incontrano dopo una settimana dedicata al digiuno, alla preghiera e alla meditazione.

Paryushana è un periodo di otto giorni per gli Śvetāmbara, che per i Digambara diventano dieci. Nel 2025 il periodo dedicato a Paryushana ha occupato i giorni dal 20 al 27 agosto. Si tratta di un tempo dedicato alla depurazione del corpo, alla riflessione, allo studio dei testi sacri e all’adozione delle dieci virtù supreme, tra cui il perdono, l’umiltà e la verità.

La fine di Paryushana è il Giorno del Perdono, Samvatsari-Kṣamāvaṇī, quando i credenti praticano il rituale del pratikramana. ll rito del pratikramana letteralmente significa “ritorno indietro” o “ritrattare”. Non è solo confessione delle colpe, bensì un complesso atto di autoesame spirituale. Durante il rito, i fedeli ripercorrono, riconoscendo errori e mancanze, chiedendo perdono per gli sbagli commessi, consapevolmente o inconsapevolmente. Ecco che, proprio in questa occasione, ogni anno si pronuncia di nuovo, come accade da secoli, l’antica formula “Micchāmi Dukkadam”.

Il significato del saluto "Micchāmi Dukkadam”

Letteralmente "Micchāmi Dukkadam", che deriva dal Prakrit, antica lingua dei testi jainisti, significa micchāmi, ovvero “sia vano, senza conseguenze”, e dukkadam, “colpa, azione sbagliata”. L’espressione si traduce come “ogni mia colpa sia vana”, cioè che le azioni negative commesse (in pensieri, parole o opere) non abbiano effetti o ricadute. È un modo per dire: “Ti chiedo perdono per ogni offesa o colpa, detta o pensata, consapevole o inconsapevole”.

Nella formula si racchiude il senso profondo della giornata: chiedere perdono per le proprie colpe, consapevoli che errori e fraintendimenti fanno parte della vita. "Micchāmi Dukkadam” diventa, quindi, un saluto da scambiarsi con un abbraccio, ma anche un gesto di liberazione e augurio. Cariche di significato, le parole diventano un saluto da scambiarsi per strada o il messaggio scritto su un biglietto speciale, da pronunciare per telefono quando si è lontani.

La sua forza è insita nel riconoscimento dell’inconsapevolezza di cui cui siamo talvolta incaute vittime: il male peggiore si fa senza rendersene conto. Tuttavia, ed è qui che ritroviamo lo slancio vitale del senso della ricorrenza, nella Giornata del Perdono l’impegno è a portare la luce della consapevolezza anche in ciò che non si è visto. Nell’ammissione della propria cecità si nasconde l’accettazione del limite e il prefigurarsi di una possibilità: un modo per rinnovare la promessa a diventare più attenti.

Nei templi, ma anche tra le mura domestiche, "Micchāmi Dukkadam” prende la forma di un gesto di riconciliazione: un atto semplice e rivoluzionario che forse dovremmo prima di tutto a noi stessi.

In passato il saluto era riservato ai monaci e faceva parte delle pratiche rituali di confessione, tuttavia col tempo è entrato nella vita di tutti trasformandosi in un’abitudine che abbraccia l’intera comunità.

Il Giainismo è una delle religioni più antiche nate in India, basata sugli insegnamenti dei Tīrthaṅkara e sul principio della non violenza assoluta (ahimsa) verso ogni forma di vita. Attualmente in India i jainisti sono circa lo 0,4% della popolazione (poco più di 4 milioni di persone), soprattutto in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra e Karnataka, mentre nel mondo la comunità si stima intorno ai 5-6 milioni di fedeli.