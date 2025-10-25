Perché Milo Infante ha allontanato Azzurra Barbuto da Ore 14. La risposta del conduttore

Roma, 25 ottobre 2025 – Dopo giorni di polemica sui social per quanto avvenuto in studio alla trasmissione Ore 14, quando, durante il dibattito sul caso Pifferi, la giornalista Azzurra Barbuto è stata interrotta da Milo Infante (“rispetti chi non ha parlato”), è lo stesso conduttore ad intervenire per scusarsi e ribadire la linea del programma.

“Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa”.

Lo ha scritto Infante rispondendo a un post di Davide Maggio che ricostruiva quanto accaduto nella puntata del 23 ottobre. “Ad essere stati sbagliati non sono stati purtroppo solo i toni ma anche i contenuti, come ho avuto modo di dire in diretta, non all’altezza di una trasmissione che affida l’analisi a stimati professionisti” ha aggiunto Infante.

La battuta a Candida Morvillo: “Ci onori della tua presenza”

La polemica sull’accaduto non si è però esaurita sui social. Dopo il post di scuse il conduttore, nella puntata di ieri, rivolgendosi a Candida Morvillo, ospite di Ore 14, avrebbe usato una battuta che è stata vista dal popolo dei social come una chiara frecciatina: “Ci onori della tua presenza. Sai che noi distinguiamo ospiti di cui ci onoriamo e persone che scegliamo di non accogliere più. Ma di questo parleremo più tardi”. Una frase che per molti è stata una chiara allusione ad allontanare definitivamente Azzurra Barbuto dalla trasmissione.

Cosa è successo a Ore 14

Ma cosa è successo a ore 14? A scatenare l’acceso dibattito, le parole di Alessia Pontenani, avvocato di Alessia Pifferi, la donna condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlioletta di un anno e mezzo. Il legale ha definito la sua assistita affetta da “deficit intellettivo”, motivo per il quale, secondo la difesa, la donna non avrebbe avuto l’istinto materno.

I toni si sono infiammati quando la giornalista e opinionista televisiva, ha incalzato l’avvocato, contestando l’ipotesi di un deficit cognitivo dell’imputata. “Lei dice che è una cosa che accade”, ha attaccato Barbuto. “E poi ci vorrebbe far credere che la signora non se ne sia accorta perché è stupida?” ha rincarato.

Barbuto a Pontenani: “La denuncio in un attimo”

La semplificazione polemica della Barbuto rispetto all’analisi della legale di Pifferi, non è andata giù al conduttore, che ha sottolineato: “Non si può ridurre tutto a questo. Noi cerchiamo di andare oltre, non di banalizzare” ha sottolineato cercando di riportare il dibattito su toni più consoni alla trasmissione. Ma inutilmente. Barbuto ha continuato a sovrapporsi agli altri ospiti, finché la situazione non è degenerata quando ha minacciato di denunciare l’avvocatessa Pontenani in diretta: “La denuncio in un attimo. Io non ho nessun problema”.

Infante: “Adesso sì, stai dando fastidio”

Tutto nonostante i richiami del conduttore a “rispettare chi non ha parlato”. “Mi sono sentita attaccata” si è giustificata Barbuto quando il conduttore l’ha interrotta, chiedendo alla regia di chiuderle il microfono. “Adesso sì, stai dando fastidio”, ha sentenziato infine il conduttore. “Ti chiedo di rispettare anche gli ospiti che non hanno parlato e consentire a questa trasmissione di tornare sul binario che le è consono. Da anni ci occupiamo di questa vicenda, non riducendola a semplici parole, ma per provare a capire”. Nell’impossibilità di riprendere il controllo del dibattito, Infante si è visto costretto ad anticipare la chiusura del blocco, scusandosi con l’altra ospite, Monica Leofreddi, che non era riuscita a intervenire.