Perché crediamo ancora agli angeli custodi? Fede, bisogno di protezione e neuroscienze

Ogni 2 ottobre la Chiesa cattolica celebra la festa dei Santi Angeli Custodi, una devozione popolare con un’idea trasversale potente: il pensiero che ognuno di noi abbia accanto una presenza invisibile che veglia e protegge la nostra esistenza.

Le tradizioni degli angeli custodi raccontano bisogni umani profondi. Non solo: forse dietro al concetto della loro esistenza si nasconde qualcosa di più, legato a territori sommersi e sconosciuti, a processi inconsci e alla memoria implicita.

Origini e significato del termine

La parola “angelo” deriva dal greco ánghelos, traduzione dell’ebraico mal’akh, che significa “messaggero”. Citati nella Bibbia, fin dalle origini la funzione principale degli angeli è stata quella di collegare due mondi: portare la parola divina all’uomo e accompagnarlo nelle prove della vita.

Messaggeri e intermediari, nell’immaginario religioso gli angeli diventano custodi e protettori, presenze che non solo comunicano, ma vegliano costantemente sull’essere umano.

Le tre religioni monoteiste descrivono gli angeli come creature di luce, messaggeri divini. Nell’Islam, il Corano racconta dei Kirāman Kātibīn, menzionati nella sura 82, che annotano ogni azione compiuta dagli esseri umani.

La voce interiore che ci accompagna

Il filosofo greco Socrate, attraverso l’opera del discepolo Platone, più volte cita un daimon come una presenza invisibile e costante. Il daimōn nella tradizione greca non è un “angelo” nel senso cristiano, bensì una figura presente fra il mondo materiale della realtà di tutti i giorni e l’universo divino. La parola daimōn inganna perché evoca il termine “demone”, quindi un’entità maligna, connotazione negativa che arriverà solo successivamente, con il mondo cristiano.

In origine, δαίμων (daimōn) indicava una forza divina o spirituale, un potere intermedio tra dèi e uomini. Non era né buono né cattivo in sé: era un principio che guidava, ispirava, orientava. Omero, ad esempio, usa daimōn quasi come sinonimo di “dio” o “forza del destino”.

Il mondo greco, così come altre culture, immaginava l’esistenza di figure intermedie tra uomini e divinità. Socrate (469-399 a.C.), uno dei padri della filosofia occidentale, parlava del suo daimon come di una voce interiore che lo avvertiva quando stava per prendere una decisione sbagliata. Nel pensiero platonico i daimones erano esseri spirituali a metà strada fra dèi e uomini, mediatori e custodi del destino individuale. Se i daimones appartengono a un cosmo politeista, dove sono forze intermedie con un potere autonomo, gli angeli biblici, invece, agiscono sempre per mandato divino e non hanno indipendenza, obbediscono solo a Dio.

Eppure, le due tradizioni si muovono in contesti culturali vicini condividendo una geografia comune: il Mediterraneo orientale. Non solo: in entrambe emerge l’idea che l’essere umano non sia totalmente solo, ma accompagnato da presenze invisibili. Come l’angelo custode, anche il daimon socratico rappresenta una forza personale, invisibile e protettiva, che non impone ma orienta e aiuta.

Al di là delle differenze religiose, l’angelo custode riflette un bisogno universale: la protezione. Gli angeli custodi portano con sé la proiezione di una voce interiore: una guida che ci orienta nelle decisioni difficili, un richiamo al nostro sistema di valori più profondo.

Un sé profondo che conosce le nostre verità

Negli anni ’80 lo psicofisiologo Benjamin Libet ha dimostrato che nel cervello compaiono segnali preparatori all’azione frazioni di secondo prima che la persona sia consapevole di voler agire. Più recentemente, il neuroscienziato John-Dylan Haynes, usando la risonanza magnetica funzionale, ha osservato che in compiti semplici l’attività cerebrale permetteva di prevedere la decisione di un soggetto fino a 7–10 secondi prima che lui stesso ne fosse cosciente.

Le ricerche degli ultimi anni spiegano che nei processi decisionali le componenti inconsce rappresentano una percentuale interessante da indagare. Numerosi studi mostrano che stimoli e contesti influenzano percezioni e scelte al di sotto della soglia di consapevolezza, orientando preferenze e comportamenti quotidiani senza che ce ne rendiamo conto.

L’inconscio gioca un ruolo importante nella nostra esistenza, dalle piccole scelte del quotidiano alle grandi decisioni della vita. E se la figura dell’angelo custode fosse immagine, attraverso una rappresentazione simbolica millenaria, di quelli che oggi, con un linguaggio differente, chiamiamo flussi di memoria inconscia? Una voce profonda che custodisce i nostri valori e ci aiuta a scegliere: angeli come metafora di un sé interiore che conosce la nostra verità e che accompagna il viaggio di ogni giorno.