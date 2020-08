La fascia tropicale della Terra si sta allargando sempre di più verso i Poli, avvicinandosi al Mar Mediterraneo, e finalmente la scienza sembra aver trovato una spiegazione del perché questo sta avvenendo. La responsabilità sarebbe dei cambiamenti climatici causati dall'uomo nell'oceano. Lo rivela una ricerca condotta all'Istituto Alfred Wegner di Bremerhaven (in Germania) pubblicata su AGU, Journal of Geophysical Research. Che spiega anche come questo fenomeno possa provocare cambiamenti importanti dal punto di vista economico e sociale in alcuni paesi.





L’espansione dei tropici

Il riscaldamento degli oceani

Cambiamenti economici e sociali in arrivo

I tropici ricevono la luce solare più diretta durante tutto l'anno e le loro due fasce (Tropico del Cancro e Tropico del Capricorno) sono caratterizzate da temperature medie elevate e piogge abbondanti. Le regioni più esterne sono aride e calde, quelle più interne hanno vegetazione lussureggiante.Negli ultimi 15 anni le ricerche scientifiche hanno rilevato un’espansione delle zone più aride verso i Poli, andando ad avvicinarsi a regioni come il Mediterraneo, l'Australia meridionale e la California del sud. Questo ampliamento, secondo alcuni studi precedenti, sta procedendoSi crede che le zone aride si siano espanse di più nell'emisfero meridionale rispetto a quello settentrionale. Ma i vari studi finora hanno faticato a individuare il motivo esatto che sta guidando la tendenza.Il nuovo studio potrebbe costituiresostiene che la ragione del fenomeno di ampliamento dei tropici è tutta umana, ovvero il riscaldamento degli oceani causato dai cambiamenti climatici iniziati a metà del secolo diciannovesimo.Il team tedesco ha osservato come dal 2015 le correnti oceanichee hanno ipotizzato che siano proprio questi cambiamenti negli oceani a guidare l'espansione tropicale. Misurando le temperature dell'acqua nelle principali correnti oceaniche circolari e utilizzando osservazioni satellitari della temperatura della superficie del mare tra il 1982 e il 2018, hanno scoperto che il calore in eccesso che si accumula negli oceani subtropicali spinge i bordi dei tropici e i vortici oceanici verso i poli. Confrontando il movimento delle correnti oceaniche con l'espansione tropicale, hanno scoperto che i due fenomeni corrispondevano:Si spiega anche perché nell'emisfero australe si sta verificando un cambiamento più grande: qui la più superficie oceanica è più ampia che altrove.Secondo gli autori dello studio, le nuove scoperte forniscono la prova più evidente che l'espansione tropicale è profondamente collegata al cambiamento climatico: non bastano le fluttuazioni climatiche naturali a lungo termine a spiegarlo. Questo significa che, specialmente nell'emisfero meridionale.Il fatto di avere individuato la causa principale permette di capire con precisione la velocità con cui si verificherà l'espansione in futuro o le regioni su cui avrà impatto.Inoltre la ricerca spiega che l'espansione della fascia tropicale potrebbe avere profonde implicazioni economiche e sociali. È un processo che secondo gli studiosi potrebbe spostare i percorsi delle tempeste e causare incendi e siccità più gravi in luoghi come la California e l'Australia - peraltro già colpite da questi fenomeni -