Per chi ama il salame . Cremona è la meta del weekend più goloso

Quinta edizione della Festa del Salame da oggi a domenica nel centro di Cremona. L’evento gastronomico-culturale consente di conoscere e degustare i migliori salami di tutta Italia ed è accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni, spettacoli e incontri culturali per conoscere i segreti del salume più amato da tutti. Dopo la missione compiuta negli anni scorsi da ’Gagarin’, primo salame lanciato nello spazio, e il maxipanino da record realizzato nell’ultima edizione, quale altra sorpresa attenderà i visitatori durante festa più golosa che ci sia?

Stavolta tocca a un maxi tramezzino lungo 10 metri. Ma non è tutto: tra le novità di quest’anno un grande nome come Gianfranco Vissani che prende il premio come ambasciatore del gusto, poi Ivan Albertelli che è l’inventore della salumoterapia, benefica per fisico e spirito. Ci sarà anche lo street artist veronese Cibo che ha come peculiarità artistica quella di coprire immagini di violenza e odio con immagini di piatti della cucina italiana. Infine, Andrea Mingardi sarà protagonista dell’appuntamento ‘Pane e salame’.

Altro grande evento della festa un cesto di salami Cremona dal diametro di 10 centimetri e lunghi 50 centimetri che hanno la particolarità di essere interamente di torrone. E poi gli eventi classici come la disfida degli agriturismi, showcooking, presentazione di prodotti e quest’anno anche il Villaggio della mostarda che verrà posizionato in Piazza Roma per promuovere due prodotti che danno lustro e prestigio al territorio cremonese.