Per aperitivi e cene adesso l’appuntamento è direttamente in vigna

È diventato il modo più immersivo per familiarizzare con il mondo vitivinicolo: raggiungere una cantina, accomodarsi tra le sue vigne e condividere con i produttori di vino momenti di rilassante convivialità in un contesto bucolico, fra degustazioni e musica live. Spesso senza nemmeno allontanarsi molto dalla grande città.

E se il paesaggio conta, quello collinare che a San Colombano al Lambro emerge nel bel mezzo della piatta Bassa padana a meno di 50 km da Milano è davvero ricco di suggestioni. Specie dopo il tramonto, timing elettivo per apprezzare i famosi rossi, i bianchi fermi, gli spumanti, i sorprendenti Passiti di questa zona e scoprire le versatilità degli uvaggi tipici come la Croatina, la Barbera e l’Uva rara. A marcare le celebrazioni di Bacco sarà sicuramente la rassegna ’Apericena a corte’ con cocktail bar e gintoneria in programma nella giornata di domani, a base di taglieri, piatti caldi e freddi, organizzata all’interno del Castello di San Colombano a partire dalle 19 con contorno di musica dal vivo. Alle 23.30, finale danzante all’insegna della ’Silent Disco’ (prenotazione: Pro Loco, 338.3138845).

Non meno intriganti le proposte di alcune delle più prestigiose aziende locali. La ’Nettare dei Santi’ (nella foto) di Gianenrico Riccardi (info e prenotazione: 0371.897381) propone una lunga serie di serate speciali. Tra le altre, quella di domani sera con l’apericena a 42 euro e una proposta enologica e gastronomica di tutto rispetto. Domenica 9 luglio, aperitivo abbinato ad assaggi golosi a 28 euro. E il clou, sabato 19 luglio, a 65 euro, con brindisi in terrazza e successivo trasferimento nelle vicine vigne per la cena.

La Cantina Panizzari di via Madonna dei Monti non sarà da meno, con l’aperitivo in vigna ogni venerdì e domenica (25 euro) e l’apericena ogni sabato (38 euro; prenotazione: 379.2980778).

Infine, la Poderi San Pietro di via Steffenini, con ’Aperivigna’ a 35 euro tra degustazioni enologiche, taglieri di salumi e risotto. (0371.208084). La replica, il 12 e il 19 luglio.

Paolo Galliani