Vacanze al mare, prepara la pelle al sole

Prima di andare al mare, è importante dedicare un po’ di tempo alla cura e alla prevenzione della pelle per proteggerla dai danni causati da sole, salsedine e vento. Bastano pochi e mirati accorgimenti da osservare con costanza e pazienza.

Esfoliazione

Prima di esporre la pelle al sole, è bene esfoliare delicatamente la pelle per rimuovere le cellule morte e favorire un’abbronzatura uniforme. Puoi preparare un esfoliante naturale mescolando zucchero di canna o sale marino con olio di cocco o olio d'oliva. Massaggia con cura la miscela, sulla pelle umida, evitando sfregamenti troppo intensi, e poi risciacqua bene.

Detersione

Utilizza un detergente delicato e adatto al tuo tipo di pelle per pulire il viso al mattino e alla sera. Non adoperare prodotti aggressivi, con componenti chimici che potrebbero causare irritazioni e arrossamenti. Dopo la detersione, applica un tonico per riequilibrare il pH della pelle.

Idratazione

Assicurati di mantenere la pelle ben idratata prima del mare. Utilizza creme idratanti naturali, a base di olii vegetali come l’olio di mandorle o di argan, per nutrire la pelle e mantenerla morbida.

Maschere

Applica almeno una volta alla settimana maschere facciali disponibili in varie formulazioni. Quelle in tessuto, che oggi trovi ovunque, anche al supermercato, sono comode perché non richiedono risciacquo e sono pratiche: puoi infilarle all’ultimo in valigia o nello zaino senza che ti occupino spazio. Per idratare il viso, se ami il fai-da-te casalingo, vanno bene ingredienti come yogurt, miele o aloe vera, quest’ultima ottima pure se devi lenire la pelle, o ancora petali di rosa o elicriso.

Protezione solare

Anche nelle ultime giornate in città oltre alla crema idratante utilizza una crema solare ad alta protezione e a largo spettro per proteggere la pelle dai danni causati dai raggi UVA e UVB. Quando sei al mare, applica la protezione specifica almeno mezz’ora prima di esporti al sole e ripeti l’applicazione un paio di ore dopo o successivamente al bagno (vale anche per la piscina all’aperto, naturalmente).

Piedi

Non trascurare i piedi. Prenditi cura di questa parte delicata del corpo con un pediluvio a base di sale marino e olio essenziale di lavanda o di rosmarino per ammorbidire la pelle e prevenire screpolature.

In vacanza

Durante la permanenza al mare, oltre alle dritte precedenti, continua a osservare le buone abitudini e segui alcune semplici indicazioni come queste: - Non ti truccare. Se proprio non puoi fare almeno di una base di make up sul viso, opta per una crema colorata con filtro solare o prodotti compatti, dal fondotinta alla terra, con filtro solare, purché le texture siano leggere e proteggano l’epidermide. - Per lenire la pelle dopo l'esposizione al sole, puoi utilizzare gel di aloe vera o idrolato di camomilla per calmarla e idratarla. - Ricorda che l’idratazione inizia dall’interno dell’organismo, dunque bevi molta acqua, almeno 2 litri al giorno, e mangia tanta frutta e verdura fresca.