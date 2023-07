Pelle delicata, il filo arabo per depilare le sopracciglia: pro e contro

La depilazione col filo arabo per sopracciglia e per altre parti del corpo è apprezzata per la sua efficacia, precisione e delicatezza sulla pelle. Può essere un’alternativa alle pinzette, alla ceretta, al laser, all’epilatore elettrico o ad altre tecniche. L’utilizzo di questa tecnica, tuttavia, non è semplice e richiede abilità, fermezza e molta attenzione. È quindi consigliabile rivolgersi a una persona esperta o a un centro referenziato, specializzato in estetica, poiché mani inesperte potrebbero causare danni.

Metodo antico

La depilazione a filo arabo delle sopracciglia è un metodo di rimozione dei peli per il viso e per le sopracciglia stesse, che richiede un movimento lento ma preciso. Questa tecnica consiste nell’arrotolare il filo specifico per il cosiddetto threading tra le dita – pulite accuratamente in precedenza – andando a formare una sorta di spirale. Il filo, poi, trattenuto sempre con le dita (nella tradizione antica anche con la bocca, ma è una modalità poco igienica), viene fatto passare rapidamente sopra la zona da depilare in modo che catturi la peluria e la strappi alla radice. L’epilazione con filo arabo è una pratica tradizionale che risale a secoli fa ed è stata utilizzata in diverse culture, comprese quelle dell'Asia meridionale e del Medio Oriente. Le donne di queste regioni utilizzavano il filo per rimuovere i peli superflui intorno alle labbra, sulle sopracciglia, sulle guance e sugli zigomi e in altre parti del corpo.

Cosa serve

Per la depilazione a filo arabo delle sopracciglia occorrono alcuni strumenti: - filo di cotone o di seta di alta qualità, progettato appositamente per la depilazione; - spazzolina per sopracciglia; - matita per sopracciglia; - forbicine per ritocchi; - gel lenitivi e rinfrescanti come quelli all'aloe vera o alla calendula, al tè verde o, ancora, l’acqua alle rose.

Preparazione

Prima della depilazione, è bene assicurarsi che la pelle sia pulita e asciutta. Inoltre, se si desidera ridurre il dolore, è possibile applicare sulla zona interessata un po’ di crema anestetica leggera.

Pro

Si tratta di un metodo che consente una maggiore precisione nel definire la forma delle sopracciglia rispetto ad altre tecniche di depilazione, come la ceretta o la pinzetta, permettendo di creare linee nitide e pulite.

A differenza della rasatura, il filo arabo non comporta che le sopracciglia vengano tagliuzzate: i peli sono rimossi dalla radice, il che fa in modo che l'effetto duri più a lungo, anche per diverse settimane.

La depilazione delle sopracciglia eseguita con filo di cotone o di seta fa sì che quest’ultimo non tocchi direttamente la pelle, cosa che invece accade con creme depilatorie, cerette ed epilatori elettrici. È un aspetto importante soprattutto per chi ha una cute sensibile e predisposta alle irritazioni e per chi sta affrontando una gravidanza.

Rispetto ad altre tecniche, il threading può rimuovere anche i peli molto corti. Non è richiesto l'uso di sostanze chimiche o cere, rendendola adatta anche alle persone con pelli sensibili o allergie.

Contro

Alcune persone possono percepire la depilazione con filo arabo come una tecnica dolorosa o comunque fastidiosa, soprattutto durante la prima sessione. Tuttavia, molte persone si abituano e trovano il dolore accettabile con il passare del tempo.

Anche se il threading, come si è visto, è generalmente considerato più delicato e più sicuro rispetto ad altre tecniche di depilazione, potrebbe causare una irritazione cutanea temporanea, specialmente se la pelle è particolarmente sensibile.

Se lo strumento utilizzato non è sterilizzato correttamente o se la tecnica viene eseguita in un ambiente poco igienico, potrebbero verificarsi infezioni cutanee.

Per ottenere il miglior risultato possibile, è fondamentale rivolgersi a una figura professionale esperta in campo estetico e specializzata nel threading. Un operatore inesperto potrebbe rimuovere troppi peli o creare forme asimmetriche.

È vero che il threading offre una durata maggiore rispetto ad altre tecniche di depilazione, tuttavia le sopracciglia fatte con il filo arabo richiedono comunque ritocchi costanti nel tempo per mantenere la forma.

Preferenze

L'importanza delle sopracciglia depilate è un concetto culturale e ha un valore soggettivo. Mentre alcune persone preferiscono definire l’arcata sopraccigliare con filo arabo, cera o pinzette, altre potrebbero amare e preferire la naturalezza di sopracciglia folte, più selvagge e irregolari, meno definite. Ciò che conta è sentirsi a proprio agio e sicuri con il proprio aspetto personale. A livello estetico, depilare le sopracciglia può avere un impatto sull’immagine complessiva del viso.

Perché depilare le sopracciglia

Le sopracciglia ben depilate, infatti, aiutano a definire i lineamenti del volto, contribuendo a una maggiore simmetria e armonia dell’insieme. Sono un elemento chiave nell'equilibrio delle proporzioni facciali e giocano un ruolo fondamentale nell'espressione facciale, rendendola più accattivante e particolare. Depilando le sopracciglia, si possono rimuovere peli in eccesso o fuori posto che potrebbero oscurare gli occhi o rendere lo sguardo un po’ spento. Questo può far sembrare gli occhi più grandi e più luminosi. Inoltre la depilazione di questa zona del volto, se eseguita da mani esperte e da professionisti del settore, permette di evidenziare e valorizzare o minimizzare, a seconda delle esigenze, altre caratteristiche del viso, come gli zigomi o la forma del naso. Le sopracciglia ben curate, infine, danno un aspetto più pulito e ordinato e facilitano l'eventuale applicazione di ombretti, matite e eyeliner sugli occhi.