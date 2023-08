Peggio mentire che tradire

di Pupo

Ritenendomi (non so se a torto o a ragione) un esperto della materia, mi è stato chiesto un parere sul comportamento del professionista torinese che, durante la festa in cui avrebbe dovuto annunciare le nozze con la sua compagna, ha deciso di rivelare i di lei tradimenti. Un colpo di teatro ad altissimi livelli. Ho visto che l’opinione pubblica si è scatenata e si è divisa fra chi considera il “cornuto” una sorta di eroe e chi, invece, lo ritiene un pericoloso narcisista. Dal mio punto di vista, l’errore più grosso, in ogni frangente, lo commette sempre chi mente. Colui o colei che, usando la menzogna, ti umilia e ti priva della possibilità di scegliere. In parole povere, ti toglie la dignità. Io, per esempio, da quando ho “abolito” l’ipocrisia, vivo meglio e mi sento più leggero. “Tradire alla luce del sole”. Il futuro dei fedifraghi e delle fedifraghe è racchiuso tutto in questo ossimoro. Pupo dixit.