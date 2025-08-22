Pedalata appetitosa per scoprire i formaggi della Valsassina

Bike and cheese, bicicletta e formaggi. Un binomio inedito per scoprire le bellezze e insieme uno dei prodotti tipici della Valsassina, un viaggio su due ruote tra le meraviglie naturali e artigianali. Dove? A Pasturo, in Valsassina appunto. Quando? Venerdì 29 agosto dalle 10.30 alle 15.30. Bike and cheese è un tour in e-bike, un’avventura di 20 chilometri tra paesaggi incantevoli, perfetta per chi ama un mix di natura, sport e sapori locali. Accompagnati da una guida di Mtb professionista, i partecipanti esploreranno il suggestivo Parco Regionale della Grigna Settentrionale, immergendosi in un ambiente naturale unico. Il ritrovo è in via Provinciale 14/a da Carozzi Formaggi, azienda casearia fondata nel 1960, tra le più conosciute in Italia: prima di partire per il giro ad anello in bicicletta, ci sarà una visita guidata del caseificio per conoscere meglio la cultura casearia del territorio. Poi appunto il tour in bicicletta lungo la ciclabile della Valsassina fino a raggiungere l’antico borgo di Primaluna.

Da qui si proseguirà salendo su un sentiero verso il Rifugio Riva. Al ritorno, di circa un’ora, si attraverseranno i verdi Piani di Nava e, percorrendo una mulattiera, si ritornerà al punto di partenza. Una volta di nuovo alla Carozzi Formaggi ci sarà l’opportunità di una degustazione di diverse tipologie di formaggi selezionati, ognuna con il suo carattere e sapore unici, accompagnate da una selezione di composte e da un calice di vino, incluso nel prezzo. Bicicletta personale, casco e guanti obbligatori. Per info, prenotazioni e partecipazioni, a pagamento, https://leccotourism.it/esperienza/bike-cheese-alla-scoperta-della-valsassina/

Daniele De Salvo