Pedalando tra vigne e borghi. Lungo la Strada del Vino le emozioni non finiscono mai

C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico. Un sole caldo e delicato quello di ottobre lungo l’Adige. Certo, l’Aquilone di Giovanni Pascoli, volteggiava in altri cieli ma il senso di benessere che l’aria autunnale altoatesina regala è la stessa. Ed è unico godere delle belle giornate – sempre più miti – in sella a una bici (meglio se elettrica per chi non è troppo allenato) lungo i borghi e i castelli della Strada del Vino dell’Alto Adige. Per vivere un’esperienza totale è indispensabile studiare bene il percorso e le soste, oppure affidarsi a una guida esperta che sappia coniugare voglia di scoperta e segreti da svelare. E, questo lembo di terra lungo l’Adige, di meraviglie da regalare ne ha davvero tante.

Un’opzione a dir poco geniale è contare sull’esperienza di uno sportivo come Roberto Mich – campione italiano di cronometro in montagna e più volte vincitore della leggendaria Sellaronda – che accoglie i visitatori dal pedale facile (e non) nel suo regno, ovvero ’E-Bike Dreams’ (www.ebike-dreams.com) che si trova proprio in centro a Termeno. Dalla patria del Gewürztraminer, probabilmente il vino bianco più famoso nel mondo, si muove verso sud per raggiungere Egna. Un paese vinicolo il primo, altrettanto il secondo. Con una vocazione turistica il primo, tutto da scoprire e da vivere il secondo. Si sfreccia pedalando tra meleti infiniti nella piana accarezzando il grande fiume di tanto in tanto, per poi attraversarlo. Intorno, le dolci colline vitate e le alte vette abbracciano il visitatore e lasciano passare i lunghi raggi del sole che bagnano il volto e scaldano il cuore.

Da Egna si sale fino a Montagna per una sosta di gusto assoluto all’osteria contadina ’Planitzer’ che vanta anche una tenuta vinicola nei pressi della cappella di Cosma e Damiano di Gleno. I piatti della tradizione, i succhi fatti in casa e i vini di propria produzione si sposano con una vista mozzafiato sulla vallata. Si scende in maniera più che rilassata verso Ora e, proseguendo verso nord, i più ardimentosi possono cimentarsi sull’impegnativa salita del Monte di Mezzo per scollinare sopra il lago di Caldaro, specchio d’acqua idilliaco – e lago alpino balneabile più caldo d’Europa – che prende il nome dal borgo-gioiello sempre sulla Strada del Vino. Tra i suoi vicoli e piazze si respira la cultura locale, arricchita da cantine storiche e anche da un interessante Museo del Vino.

Attorno a cui ruota l’economia del territorio certo, ma anche una socialità fatta di tradizioni, gente autentica e cordiale così come di sapori sublimi della montagna. E il pedalare è dolce in questo paradiso di profumi e colori. Soprattutto in autunno.