Pechino Express, la Divina crolla nella settimana puntata. La rivincita di Totò Schillaci

Una puntata piena di emozioni e difficoltà, gli ultimi 341 chilometri attraverso il Borneo Malese hanno messo a dura prova le coppie in gara. Lacrime per la settima tappa di Pechino Express 2023, andata in scena in un clima tesissimo. Lo scontro tra Siculi e Mediterranee ha alzato la tensione, ma l’affondo finale è arrivato con la strategia dei Novelli Sposi che, nell’appoggiare i Siculi, hanno fatto schizzare in alto la rivalità con gli Italo Americani, vincitori della puntata. Non sono mancate le lacrime. Il momento più intenso della puntata del 20 aprile è stato il racconto di Totò Schillaci, che ha parlato della sua malattia: un cancro al colon che l’ha tenuto sotto scacco per un anno, ma da cui si è liberato. “Per me è una rivincita” essere a Pechino Express, ha detto l’ex calciatore. Poi i riflettori si sono accesi su Federica Pellegrini. La Divina è inciampata nella nostalgia per i suoi quattro cuccioli di Carlino rimasti a casa: un momento di debolezza ha incrinato la sua corazza, per lasciare spazio a qualche lacrima per i suoi cani. Ecco cosa è successo nella puntata del 20 aprile di Pechino Express 2023. E il grido di Totò al tassista che li ha negato un passaggio – “You no man” (Tu non sei un uomo) – è già diventato virale sui social.

Schillaci: “Ho sofferto, essere qui è una rivincita”

I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno chiesto ai concorrenti ancora in gara le ragioni che li hanno spinti ad accettare sfida di Pechino Express. E Totò Schillaci e Barbara Lombardo hanno fatto commuovere tutti. “Un anno fa ho avuto una malattia dove ho sofferto tantissimo”, ha raccontato l’eroe dei mondiali Italia ’90. “Ho avuto un cancro al colon. Per me è una rivincita (questo viaggio, ndr) e sono felice di averlo fatto con mia moglie”. Provata anche la moglie Barbara Lombardo. “Ogni volta che lui parla della sua malattia – ha detto la moglie dell’ex calciatore – mi scendono le lacrime, però noi siamo due guerrieri e siamo qui. La vita continua anche dopo la malattia, si può guarire: cancro non vuol dire morte. Siamo vivi”.

Pellegrini: “Casa manca”

L’inciampo momentaneo di Federica Pellegrini è arrivato la notte trascorsa nella casa di una famiglia che l’ha ospitata insieme al marito Matteo Giunta. Alla vista di un cane alla catena, sono arrivati i ricordi. “È tanto tempo che siamo partiti, che non li vedo e che non stiamo con loro”, ha detto la Divina parlando dei suoi quattro cuccioli di Carlino. “L’ho provato tante volte, anche col nuoto: casa manca, ma è una cosa normale”, ha ammesso Federica Pellegrini, senza però tradire la sua apparente forza. E poi è ripartita con lo zaino in spalla e l’anello con il ritratto dei suoi cani al dito.

Tutti salvi: nessuna coppia eliminata

Con la settima tappa, le coppie in gara hanno concluso l’esperienza nel Borneo Malese, secondo Paese attraversato dopo l’India, e ora sono pronte a sbarcare in Cambogia. Non ci sono state eliminazioni, ma la puntata del 21 aprile è stata segnata da uno scontro frontale a carte scoperte, in un ‘tutti erano contro tutti’. Al traguardo finale, le Mediterranee (Carolina Stramare e Barbara Prezia) sono state accusate dai Siculi (Totò Schillaci e Barbara Lombardo) di condurre una gara con qualche “furbata” di troppo. “I Novelli Sposi sono fortissimi, ma mi concentrerei di più sulla purezza di chi è qui e perché. Ci sono coppie che sono qui con motivazioni meno pulite di altri. Per motivazioni mediatiche, emozionali, competitive. Mi chiedo quali coppie le abbiano più pure”, è stato lo sfogo di Joe Bastianich. Gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), vincitori di puntata, hanno dovuto decidere se rimandare a casa i Siculi o i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, optando per l’eliminazione di questi ultimi, cosa che poi non si è verificata grazie alla busta nera che nascondeva il salvataggio della coppia. Tutti i viaggiatori accedono quindi all’ottava tappa – che andrà in onda su Sky e Now giovedì 27 aprile – con la conquista dell’ambito biglietto per la Cambogia, terzo e ultimo Paese dell’avventura lungo la Via delle Indie.

Cosa è successo nella settima puntata

La settima tappa si è aperta con l’assegnazione del malus da parte della coppia vincitrice della puntata precedente, in questo caso i Novelli Sposi: Federica e Matteo hanno potuto penalizzare due coppie di viaggiatori, Italo Americani e Mediterranee, costretti a fare autostop insieme. Quindi i conduttori Costantino ed Enzo hanno chiesto a tutte le coppie di cercare degli abitanti del villaggio di Awat Awat, i quali hanno consegnato ai viaggiatori delle sorprese non troppo piacevoli: pesanti sacchi di pesci affumicati, principale fonte di sostentamento per la popolazione locale, che le coppie in gara hanno dovuto portare fino al villaggio di Tenom Lama. Qui le coppie hanno trovato l’unica linea ferroviaria, lunga 134 km, del Borneo Malese: con due sole corse di treni al giorno, i malesi la usano principalmente per il “Jungle Trolley”, un carrellino con quattro ruote che viene posizionato sulle rotaie e usato per trasportare di tutto. La missione, per i viaggiatori di Pechino Express, era quella di usare il carrellino per recuperare e spostare alimenti disseminati lungo il tragitto: dodici uova, un’anguria, quattro cipolle e cinque noci di cocco, da raccogliere e portare con sé verso una nota piantagione di caffè locale dove, ad aspettarli, c’era un abitante del villaggio che ha verificato che la spesa di ogni coppia fosse completa. Una volta completata la prova, è scattata la ricerca di un alloggio per la sera, con la sorpresa di Siculi ed Attiviste che hanno unito le forze fingendosi “una grande famiglia”. Al risveglio, la corsa è ripartita verso il Libro Rosso posizionato al Mari Mari Cultural Village di Kota Kinabalu, un villaggio che preserva gli usi e i costumi delle tribù che popolavano il Sabah, lo stato settentrionale dell’isola del Borneo. Primi al traguardo gli Italo Americani, seguiti da Novelli Sposi e Attiviste, protagonisti dell’importantissima prova vantaggio di puntata divisa in diversi step: nel primo, le tre coppie hanno dovuto mettersi alla prova con una cerbottana per le cui munizioni dovevano praticare una danza tipica delle feste tribali, con l’obiettivo di arrivare a 15 colpi messi a segno; Giorgia e Federica si sono così aggiudicate la prova grazie alla sfida conclusiva che prevedeva che uno dei due membri della coppia dovesse riconoscere una persona del villaggio sulla base della sola descrizione fatta dall’altro: per loro, una posizione guadagnata nella classifica finale e la possibilità di assegnare un pesante malus proprio agli Italo Americani, ossia tre stop obbligatori durante la corsa immediatamente successiva. Nuova destinazione della corsa, il grande mercato di Kota Kinabalu dove i viaggiatori, tra i banchi, hanno dovuto recuperare le quattro parti di una “mappa del tesoro” contenente le indicazioni per il porto di Anjung Gayang, punto di partenza per raggiungere, via mare, uno scrigno contenente un “tesoro” nascosto in una spiaggia locale. Solo una volta recuperato lo scrigno, al cui interno c’era la bandiera della Cambogia, le coppie potevano saltare sul tappeto del traguardo di tappa. I primi viaggiatori a riuscire nell’intento sono stati gli Italo Americani, seguiti da Attiviste e le Mediterranee. Contro ogni previsione, ballottaggio finale tra Novelli Sposi e Siculi: Joe e Andrea hanno indicato, quasi a mo’ di “vendetta” rispetto a quanto successo nelle scorse puntate, i Novelli Sposi come candidati all’eliminazione, ma Federica e Matteo sono stati salvati dalla busta nera e dal verdetto di puntata non eliminatoria.