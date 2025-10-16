Pechino Express 2026: chi sono i concorrenti della nuova edizione. Le coppie in gara

Roma, 16 ottobre 2025 – Sono finalmente state svelate le coppie che parteciperanno alla nuova edizione di ‘Pechino Express’. Lo show che dovrebbe arrivare su Sky e Now non prima del 2026, questa volta attraverserà Cina, Giappone e Indonesia e promette di essere il più estremo di sempre. La rotta si intitolerà: ‘Pechino Express – L’Estremo Oriente’.

Accanto a Costantino della Gherardesca – confermato come padrone di casa – ci saranno Giulia Salemi, Lillo e Guido Meda e ciascuno dei tre racconterà un Paese differente (rispettivamente Cina, Indonesia e Giappone). Ma i veri protagonisti saranno i venti vip che, a coppie, decideranno di mettersi in gioco. Ecco di chi si tratta.

Le prime cinque coppie di ‘Pechino Express’

Le prime cinque coppie erano, in realtà, già state svelate qualche tempo fa. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono ‘Gli Spassusi’; Chanel Totti e Filippo Laurino hanno scelto invece di essere ‘I raccomandati’. Dani Faiv e Tony2Milli sono ‘I rapper’, Jo Squillo e Michelle Masullo gareggiano come ‘Le Dj’ e Candelaria e Camila Solorzano – le due sorelle argentine, entrambe modelle – sono invece ‘Le Albiceleste’.

I nuovi concorrenti

Se una parte dei concorrenti era già nota, i nomi che compongono l’altra metà del cast sono stati diffusi solo oggi. Tra questi ci sono Fiona May e Patrick Stevens che, oltre a fare coppia nella vita, saranno una coppia anche nel gioco. Lei campionessa di salto in lungo e lui sprinter: non potevano che essere ‘I veloci’.

Tay Vines e Assane Diop sono ‘I Comedians’; mentre Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani gareggiano come ‘Le biondine’. Mattia Stanga ed Elisa Maino – noti soprattutto ai giovanissimi e ai web-addicted – sono ‘I Creators’. Chiude il cast la coppia composta da Steven Balasari e Viviana Vizzini che, fino a qualche tempo fa, stavano insieme. Oggi il loro amore è finito ma la stima e il legame resta e, per questo, nel gioco sono ‘Gli ex’.