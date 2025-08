La ruota del pavone? Un gioco di luce laser per conquistare le femmine

Attrazione al laser: è quella generata dal pavone quando fa la ruota per conquistare una femmina. E non è affatto un modo di dire: un team di scienziati della Florida Polytechnic University e della Youngstown State University (Usa) ha scoperto infatti che le piume del pavone non sono solo meravigliosamente iridescenti grazie ai loro pigmenti, ma racchiudono anche un’incredibile tecnologia naturale.

La luce viene amplificata e direzionata proprio come un laser

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, si è concentrato sulla struttura delle piume del pavone, note per i loro colori cangianti e per il celebre “occhio” al centro della coda.

Dopo aver applicato una tintura speciale su più aree della coda, i ricercatori hanno utilizzato tecniche di spettroscopia e microscopi ad alta risoluzione per capire come le piume interagissero con la luce. Dall’accurata analisi è emerso che negli ocelli (le macchie rotonde presenti sul piumaggio) sono presenti nanostrutture che si comportano come risonatori ottici, ovvero che riescono a intrappolare e amplificare la luce proprio come avviene nel caso di un raggio laser.

La luce che colpisce le piume del pavone non viene quindi semplicemente riflessa, ma amplificata in modo controllato. La ruota del pavone è insomma capace di “risuonare” con la luce in modo selettivo, producendo colori intensi e direzionati in modo mirato: un comportamento simile appunto a quello di un laser, ma che avviene invece per opera della natura con tonalità verdi e giallo-arancioni.

Una tecnologia da studiare perché...

Dal punto di vista biologico, la scoperta apre nuove ipotesi sulle funzioni del piumaggio del pavone. Oltre al ruolo evidente nella selezione sessuale, con le ruote più brillanti ad assicurare l’accoppiamento, i ricercatori ipotizzano che queste emissioni simili a un raggio laser potrebbero anche essere prodotte per inviare specifici segnali agli altri pavoni.

Sul fronte tecnologico, identificare e comprendere il funzionamento di questi risonatori naturali potrebbe invece essere d’aiuto per ispirare nuove generazioni di dispositivi fotonici e materiali intelligenti. La natura, ancora una volta, si dimostra così un passo avanti rispetto alla tecnologia: nell’eleganza della coda di un pavone ha creato un sistema ottico avanzato che potremmo un giorno replicare e adattare per differenti scopi.