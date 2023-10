Le 10 tendenze per i pavimenti del 2024: materiali sempre più sostenibili

Roma, 27 ottobre 2023 – I pavimenti rappresentano la finitura che ha maggiore impatto sullo stile finale degli interni. Ogni progetto relativo agli spazi domestici, del resto, parte proprio da lì, sia nel caso di una ristrutturazione, quando si sceglie di mantenere il rivestimento originale, talvolta apportando nuovi interventi, sia in quello di una messa in posa ex novo.

Ogni tipologia ha le sue caratteristiche uniche. La scelta tra l’una e l’altra può avvenire in base all'aspetto estetico desiderato, alla funzionalità, all'uso previsto e al budget disponibile. Nelle tendenze del 2024, per i pavimenti, se da un lato si assiste al ritorno di grandi classici che non passano mai di moda, dall’altro si trovano soluzioni più innovative e contemporanee che propongono originali mix-and-match per le differenti esigenze abitative.

Natura

I designer optano sempre di più per materiali sostenibili, come il legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile (rovere, bamboo o acero, per esempio), così come le pietre naturali come il marmo e il granito, che offrono un look elegante e sofisticato, ma, allo stesso tempo, rispettano l’ambiente.

Effetti 3D

Le nuove tecnologie consentono di creare pavimenti con effetti tridimensionali, offrendo una percezione di profondità e movimento. Inoltre, sono in voga superfici ruvide con texture evocative di materiali grezzi o lavorazioni artigianali.

Versatilità

Alcune proposte per i pavimenti che vedremo sempre più spesso nei prossimi mesi sono caratterizzate da pattern dinamici e sono state studiate per cambiare colore in base alle condizioni ambientali o agli input che vengono dati, grazie anche a materiali e tecnologie innovativi. Vi è anche una crescente attenzione all'isolamento acustico e termico attraverso questi rivestimenti.

Vintage

Tornano texture e motivi decorativi che rievocano le tendenze del design d’interni degli anni '70 e '80. Dipende ovviamente dal contesto, ma i pavimenti con un aspetto usato o invecchiato possono trasmettere una piacevole sensazione di comfort e calore, oltre che giocare sull’effetto nostalgia. Già nell’ultima stagione sono stati riproposti graniglia e battuto veneziano, mattonelle in cotto, moquette e linoleum, a volte reinterpretati in chiave più contemporanea.

Riciclo

Così come in altri comparti, anche per i pavimenti l'utilizzo di materiali da recupero è in crescita, compresi plastica o vetro riciclati o scarti ceramici rilavorati, trasformati in soluzioni ecologiche e durevoli.

Personalizzazione

La personalizzazione è una parola chiave nel design del 2024. Le piastrelle modulari consentono di creare pavimenti unici combinando linee, stili, colori, forme e dimensioni secondo i propri gusti e necessità. La stampa 3D, già ricordata, sta rivoluzionando già da un po’ diversi settori tra cui quello della pavimentazione, consentendo soluzioni su misura con disegni e texture personalizzate.

Colori

Continuano a essere popolari i contrasti decisi tra colori chiari e scuri, dando vita a pavimenti bicolore o con pattern geometrici d’impatto. Nel 2024, sul fronte cromatico, anche per i pavimenti non si teme di osare, sfoggiando tonalità audaci come il rosa Barbie e l'azzurro cielo.

Semplicità

I pavimenti flottanti, che possono essere installati senza collanti, sono sempre più popolari per la loro praticità. Piacciono molto anche le superfici moderne e pratiche, facili da pulire, per ridurre il tempo dedicato all’igiene e alla cura.

Riflessi

Materiali come la resina e alcune ceramiche offrono una finitura lucida e riflettente, perfetta per ampliare visivamente gli spazi e giocare con la luce, come accade, per esempio, in alcuni rivestimenti traslucidi con inserti in vetro.

Fusione tra interno ed esterno

La distinzione tra spazi interni ed esterni sarà ancora più sfumata. Grazie all’uso di materiali innovativi e resistenti alle intemperie, molti optano per pavimenti adatti sia all'interno che all'esterno.