Pavarotti 90. La sua voce, per sempre. Tutti con Big Luciano

Una pioggia di ceneri e lapilli o, piuttosto, polline che il vento soffia lontano portando la vita nel mondo. La luccicante cascata di particelle che martedì sera inondava dagli schermi ipertecnologici il palco dell’Arena di Verona per il concerto-tributo a quei novant’anni che Luciano Pavarotti avrebbe compiuto il 12 ottobre prossimo, sembrava voler ricordare le tante gemme fatte crescere dalla sua voce prodigiosa un po’ ovunque. A testimoniarlo il cosmopolitismo del popolo richiamato dall’evento sulle gradinate millenarie di Piazza Bra, battute dal freddo e dalla pioggia di una notte fradicia d’acqua e di magia nonostante i compromessi imposti dalla presenza delle telecamere di Canale 5 che la trasmetterà fra qualche tempo (magari in prossimità del compleanno chissà). Grazie al fatto che le immagini dei Pavarotti & Friends sono di proprietà della Fondazione intitolata al Tenorissimo, Big Luciano può rivivere, e duettare in essenza, pure sulle reti Mediaset.

CERTE NOTTI. La commistione di live e registrato è indubbiamente molto efficace sul piccolo schermo, un po’ meno in concerto per problemi di bilanciamento che a Verona, soprattutto nei primi brani, hanno portato i passaggi con piena orchestra a depotenziare un po’ la voce del festeggiato. Dettaglio destinato a scomparire, comunque, nella resa tv dello show. All’Arena, con la presenza del Pavarotti “virtuale“, ne hanno risentito l’iniziale My way eseguita da Plácido Domingo e José Carreras ridestando per qualche minuto il mito dei Tre Tenori, il duetto con Laura Pausini di Tu che m’hai preso il cuor e quello con Ligabue di Certe notti. Migliori altri momenti come, ad esempio, la tonante Caruso condivisa da Big Luciano con un plotone di voci tenorili composto da Marcelo Álvarez, Andrea Bocelli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Fabio Sartori, Jonathan Tetelman, oltre naturalmente a Domingo e Carreras.

ARIE & PIOGGIA. I satelliti avevano annunciato maltempo e il maltempo è arrivato addirittura in anticipo rispetto alle previsioni, evocando sotto il cielo plumbeo pagine cruciali della biografia pavarottiana come i 150mila, Carlo e Diana inclusi, rimasti ad ascoltarlo il 30 luglio 1991 sotto la pioggia battente ad Hyde Park. "Lacrime di commozione dall’alto" secondo qualcuno.

DUETTI & IMPREVISTI. Grigolo ha pescato la donizettiana Una furtiva lagrima ed è stato malamente interrotto dalla conduttrice Michelle Hunziker, entrata in scena per congedarlo tradita da un applauso del pubblico prima della parte finale, poi ha duettato con Giuliano Sangiorgi Mentre tutto scorre e con Umberto Tozzi Gente di mare e Gloria. Diretto da Beatrice Venezi, Andrea Bocelli ha cantato invece Di quella pira e, con Giulia Mazzola O soave fanciulla, ma il soprano palermitano ha affiancato pure Luca Carboni in Farfallina e Mahmood in Non ti scordar di me.

MUSICA CHE RESTA. Per l’anniversario è appena uscito Pavarotti 90, cofanetto antologico con 74 brani e 5 ore di musica, fra cui la prima registrazione conosciuta di Big Luciano: Bonjour mon coeur di Lassus, registrata col padre Fernando nel 1955 in Galles, sul palco del Llangollen International Musical Eisteddfod. Concorso vinto giusto 70 anni fa.

COME TRE RAGAZZINI. Plácido Domingo, forse il più centrato protagonista della serata tanto nell’interpretazione di No puede ser che nei panni di direttore d’orchestra per Il Volo in Granada e per Bocelli in O soave fanciulla, torna indietro nel tempo sfogliando le memorie virate nostalgia di un’amicizia che resiste al tempo e all’assenza.

Maestro, senza pensarci, il primo ricordo di Luciano che gli torna in mente? "Provando al pianoforte il concerto dei Tre Tenori a Caracalla, mentre ci dividevamo le frasi dei medley con Zubin Mehta che si divertiva assieme a noi".

Affinità e divergenze fra voi? "Affinità: eravamo tutti e tre appassionati di calcio. Divergenze: …io Real Madrid, Luciano la Juve... e José il Barça!".

Per i 90 anni cosa gli avrebbe augurato? "L’amore delle persone più care, che certamente non gli è mancato l’altra sera: lui era lì, con noi".

L’aria che gli ha invidiato di più? "Probabilmente Ah mes amis! da La figlia del reggimento. È la famosa aria dei nove “do“, quindi…meglio lasciarla fare a lui".

Tre Tenori sempre d’amore e d’accordo nella scelta del repertorio o ciascuno aveva i suoi preferiti? "Di arie da fare nei concenti ce n’erano tante, perché avevamo tutti e tre dei bei repertori. Ma era divertente... come i bambini con le figurine dei calciatori: ‘facciamo a cambio, se ti lascio questa… tu mi lasci quella?".