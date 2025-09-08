Pausini superstar scherza a Solarolo: "Non sono morta. Ma il museo c’è già"

SOLAROLO (Ravenna)Nel migliaio di persone che attende la "Divina" Pausini sull’uscio della villetta, fra il paese e la campagna, ci sono le delegazioni di mezzo mondo e di ogni regione d’Italia e la gente di Solarolo, che viene a rendere omaggio alla compagna di classe, alla vicina di casa, alla bambina del coro della chiesa, alla brava ragazza che, nel 1993, sbancò Sanremo con La solitudine proiettandosi nell’empireo delle stelle del pop. Vigili urbani e carabinieri controllano con facilità e sorrisi un afflusso massiccio ma ordinato e festoso. Mezzoretta di ritardo, che si può concedere alle star, e Laura – 51 anni – si presenta sul piccolo palco, appena fuori dal cancello. Blusa color argento, tailleur pantalone nero ("a s-ciop!" si lamenterà a fine giornata, visto che il sole è ancora da estate piena), un filo discreto di glitter fra i liscissimi capelli corvini.

"Non sono ancora morta, ma il museo c’è già!", annuncia ieri pomeriggio indicando la sua vecchia casa, sulla cui facciata campeggiano due giganteschi murales che la ritraggono in primo piano. Il “Laura Pausini Museum“ aprirà sabato 13 settembre, con ingresso su prenotazione, gratuito per gli iscritti al fan club e a pagamento per tutti gli altri. Cosa conterrà il museo lo spiega Laura stessa, nel lunghissimo monologo con il quale intrattiene i convenuti nella sua Solarolo. "Abbiamo riadattato cucina e soggiorno. Troverete i miei vestiti, i premi che ho vinto, manca solo quello di Castrocaro, perché lì… non vinsi, arrivai ultimissima e pensavo che tutto potesse finire. I regali, le foto dei momenti più importanti, i giornali. Tutta roba conservata da quell’accumulatore seriale di mio padre (co-star della giornata e presidente storico del fan club, ndr) e, in parte, andata perduta con l’alluvione di due anni fa (girò sul web la foto di mamma e papà Pausini che spalavano l’acqua, ndr), che ha ritardato l’inaugurazione". Laura canta solo La mia storia fra le dita cover di Gianluca Grignani, proponendo una strofa in ognuna delle numerose lingue che conosce. "E pensare – dice – che quando cominciai parlavo solo il dialetto!".

Per il resto scherza, gioca e parla, divertente e divertita. Ricorda Baudo ("un secondo papà"), guarda il cancello di casa da cui usciva per correre alla stazione e prendere il treno per andare a scuola ("sempre in ritardo perché odio la mattina presto"). Arriva persino a baciare e benedire un bambino smarrito, prima di riconsegnarlo alla famiglia. Nel finale chiama sul palco sindaca (compagna di gioventù) e parroco (duetto sulle note di Servo per amore, inno di una chiesa importante per la sua formazione umana e canora), nonché papà Fabrizio, mamma Gianna, la sorella Silvia e la figlia Paola, 12 anni. Proprio di Paola l’allestimento della stanza del museo dedicata al docufilm diretto nel 2022 da Ivan Cotroneo Piacere di conoscerti.

Un duetto con il pubblico sulla note dell’adorata Carrà, due o tre gustosi aneddoti: "Marco mi lasciò perché non lo baciavo con la lingua", "quando seppi di dover andare a Sanremo andai dal fisioterapista per farmi ridurre il sederone e farlo assomigliare a quello della Oxa". Taglio del nastro e saluti finali in tutte le lingue.