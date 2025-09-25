Paura per William Shatner, il leggendario capitano Kirk di Star Trek ricoverato d’urgenza

Los Angeles, 25 settembre 2025 – C’è grande apprensione per William Shatner, indimenticabile interprete del capitano James Kirk nella saga televisiva Star Trek. L’attore canadese, oggi 94enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo un improvviso malore avvenuto nella sua abitazione di Los Angeles. Ecco cosa è successo.

Cosa è successo a Shatner: la corsa in ospedale

Secondo quanto riportato da fonti vicine all’attore, Shatner avrebbe accusato un problema legato ai livelli di zucchero nel sangue. Consapevole della situazione e per evitare rischi maggiori, avrebbe allertato lui stesso i soccorsi. In pochi minuti un’ambulanza ha raggiunto la sua residenza e i paramedici lo hanno accompagnato in un ospedale locale per gli accertamenti di rito.

Le condizioni del ‘capitano Kirk’ sono buone

Le prime notizie trapelate dall’ambiente sanitario sono comunque rassicuranti: Shatner si trova sotto osservazione, ma le sue condizioni sono definite “buone”. L’attore starebbe riposando e recuperando energie, senza conseguenze gravi legate all’episodio. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo, suscitando grande preoccupazione tra i milioni di fan che da decenni seguono con affetto l’eroe della plancia dell’Enterprise. Non bisogna dimenticare che, nel 2024, Shatner ha reso pubblica la diagnosi di un melanoma al quarto stadio, che è stato trattato con intervento chirurgico e immunoterapia. All’epoca l’attore aveva rivelato di aver scoperto inizialmente un rigonfiamento sotto l’orecchio destro, considerato inizialmente poco preoccupante, ma successivamente gli è stato diagnosticato un melanoma poi operato pare con successo.

Non solo Star Trek

Nonostante l’età avanzata, Shatner ha sempre mantenuto un ritmo sorprendente: negli ultimi anni ha partecipato a convention dedicate all’universo Star Trek, ha concesso interviste, è stato protagonista di documentari e ha lavorato a molti progetti che celebrano il personaggio che ha interpretato per una trentina d’anni a partire dal lontano 1966. Oltre alla serie di fantascienza, Shatner ha avuto una carriera lunga e varia. Ha interpretato il protagonista della serie tv poliziesca ‘T.J. Hooker’ negli anni ‘80 e poi ha preso parte ai due episodi di ‘Miss Detective’ con Sandra Bullock. Insomma, per il ‘capitano Kirk’ ecco un’altra sfida da superare.