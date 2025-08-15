Paura per Dario Argento. In ospedale a Ischia

Venerdì 15 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell'unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell'unità
15 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
Paura per Dario Argento, ricoverato da ieri a Ischia per sospetta polmonite. Il regista romano, 85 anni il 7 settembre, avrebbe avuto una crisi respiratoria causata da broncopneumopatia cronica ostruttiva, malattia di cui soffre da qualche tempo ed è stato trasferito presso l'Utic-Unità terapia intensiva coronarica dell'ospedale Anna Rizzoli di Ischia, dove è in vacanza. Argento è vigile, cosciente e parla. Le sue condizioni sono buone e a medici e infermieri ha ripetuto: "Fate presto, devo tornare al lavoro".

