Paulina Porizkova posa nuda a 58 anni. La modella ceca: “Essere sexy non ha scadenza”

Roma, 17 aprile 2023 - La bellezza non ha età, lo dimostra la ex modella ceca Paulina Porizkova, che a 58 anni ha postato su Instagram la sua foto quasi senza veli. "Il meglio deve ancora arrivare" ha scritto. La modella ceca, apparsa sulle copertine delle riviste fin dal 1987, da Playboy e a GQ, con in mezzo riviste come Glamour, Cosmopolitan, Self, Vogue, Elle. "L'essere sexy non ha scadenza", recita il suo credo da testimonial dell'ageing.

"Il meglio deve ancora venire”

"Inizio il 58/o anno di età con nient'altro che sole e sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient'altro che la gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui, in questo momento", si legge ancora nel post.

Orgoglio grigio

Viso luminoso, capelli sale e pepe, gambe affusolate e lunghissime, è bellissima distesa sul letto sorridente, con solo seno e parti intime coperte dalle lenzuola e un peluche. Così si è presentata sul social il 9 aprile, giorno del suo compleanno, e l'hashtag #greypride (orgoglio grigio).

Una carriera incredibile

Paulina Porizkova è nata nel 1965 in Cecoslovacchia, e dopo l'infanzia è passata in Svezia con la nonna. In terra scandinava la sua bellezza venne subito notata dall'agenzia moda Elite Model Management. Da lì l'inizio di una carriera fulminante con il trasferimento a Parigi. Come detto nel 1987 fa bella mostra di sé sulla copertina della rivista di Hugh Hefner, e l'anno seguente approda a GQ. Poi via libera su tutte le più famose riviste specializzate di moda.

Paulina Porizkova in una delle tante copertine che le ha dedicato Vogue durante la sua carriera

Ingaggio record

Nel 1988 sfonda il tetto record di un ingaggio per una modella. Il suo cachet da sei milioni di dollari per diventare testimonial della ditta di cosmetica Este'e Lauder Companies fa discutere. Pagata profumatamente, e voluta dai migliori marchi, e non solo di moda, come Ann Taylor, Anne Klein, Laura Biagiotti, Encore, Escada, Gianni Versace, Maybelline, Mikimoto, Perry Ellis, Revlon e per la casa automobilistica Mercedes-Benz.

Il cinema

Ma la sua avvenenza non poteva sfuggire al grande schermo e così nel 1987 debuttò in "Anna", per poi diventare un volto noto anche al cinema due anni più tardi con la partecipazione ad "Alibi seducente" con Tom Sellek (Il Magnum della serie tv), sotto la regia di Bruce Beresford. Nel 1993, con la nascita del suo primo o primo figlio, la modella ceca opta per la recitazione, meno impegnativa delle sfilate. Poi col passare degli anni, si è adattata ad altri ruoli, come il giudice nel reality show America's Next Top Mode dal 2008 al 2009. Poi nel 2010 la abbiamo rivista nella serie televisiva Desperate Housewives. Quindi in "People I Know" con Al Pacino e Kim Basinger, "Perversioni femminili", "Il valzer del pesce freccia". E per non farsi mancare nulla nella sua carriera ha scritto il romanzo "A Model Summer", sulla vita di una modella quindicenne, e un libro per bambini "The Adventures of Ralphie the Roach".