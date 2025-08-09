Paul McCartney in ospedale da Phil Collins? Ecco perché è una fake news creata dall’Ai

Roma, 9 agosto 2025 – Qualche giorno fa Paul McCartney è andato a trovare Phil Collins nell’ospizio dove si trova ricoverato per i suoi problemi di cuore. Il Beatles ha imbracciato la sua chitarra e ha cantato ‘Hey Jude’ di fronte alle infermiere emozionate, poi i due si sono abbracciati. Le foto di questo incontro stanno facendo il giro del mondo, ovviamente via web, nonostante siano totalmente e palesemente false come tutta la vicenda appena raccontata.

Lo zampino dell’AI

L’incontro in ospedale tra i due mostri sacri del rock, il cantante e batterista dei Genesis e il cantante e bassista dei Beatles, è totalmente frutto dell’Intelligenza artificiale. Eppure le foto, con la storiella che avete appena letto (e ben più infarcita di particolari strappalacrime), sta continuando imperterrita a volare sui social, di bacheca in bacheca, raccogliendo parole dolci sulla bontà dei McCartney e sulla bellezza di un’immagine così dolce: due anziani rocker alle prese con la fragilità del corpo umano e con i drammi del fine vita. Ogni condivisione genera il suo hype, con migliaia di reazioni, commenti e condivisioni, tra i quali non mancano le decine di alert sul fatto che immagine e storia siano false.

Perché è tutto finto

Meglio spiegarlo subito. Per prima cosa Phil Collins non è malato di cuore, ma soffre di problemi di schiena. In secondo luogo non è in fin di vita, tant’è che l’ultima sua intervista è stata rilasciata sul numero di agosto della rivista inglese Mojo. In più, ed è la cosa che salta agli occhi degli appassionati dopo un solo sguardo, in tutte le foto in questione Paul McCartney al capezzale dell’ex Genesis suona la chitarra con la mano destra, una cosa che il baronetto non saprebbe neanche fare, essendo mancino. Un errore grossolano dell’intelligenza artificiale che basterebbe, da solo, a bollare come carta straccia le foto e la storia in questione, e che invece pur essendo stata notata da molti utenti non ha impedito alla bufala di circolare su milioni di profili.

Ma come sta Phil Collins?

Le condizioni di salute di Phil Collins, che ha compiuto 74 anni anni lo scorso 30 gennaio, sono note da tempo. Al di là di un diabete di tipo 2 che lo affligge come milioni di persone al mondo, i suoi problemi sono principalmente spinali e riguardano il fatto di aver suonato la batteria ogni giorno per ore negli ultimi 69 anni, ovvero da quando l’artista londinese di anni ne aveva 5. Uno sforzo costante che ha causato lo schiacciamento di alcune sue vertebre, situazione aggravata nel 2007 a causa di una caduta sul palco. A seguito di quell’incidente è arrivata un’operazione alla colonna vertebrale a cui si sono aggiunte le conseguenze dello schiacciamento delle vertebre. Morale della favola: da quel momento in poi i dolori posturali sono aumentati così tanto da impedirgli in pochi anni di suonare la batteria e di recente anche di camminare. Motivo per cui nell’ultimo tour dei Genesis, The Last Domino, l’artista si è presentato sul palco con un bastone e solo cantato o suonato il piano, delegando la batteria a suo figlio Nic, 23 anni, musicista anch’esso.

Un ritorno sulle scene che ancora tarda

Nell'occasione di quell’ultimo tour, nel 2023, Phil Collins, pur annunciando il suo addio alle scene live aveva tranquillizzato i fan con la sua consueta ironia: “Non preoccupatevi, non posso suonare la batteria, ma so ancora cantare”. Anche se, però, da quel momento un nuovo lavoro in studio non era più arrivato. Ed è di qualche settimana fa un’intervista alla celebre rivista musicale americana Mojo in cui Collins ha spiegato di essere stato vinto dalla pigrizia proprio a causa dei suoi problemi di salute: “Continuo a pensare che dovrei scendere in studio e vedere cosa succede — ha risposto -, ma non ne ho più voglia. Il fatto è che sono stato malato, davvero malato”.

Ed ecco come nasce la bufala

Questa risposta, sommata alla notizia di un ricovero del cantante, sarebbe alla base della bufala che sta facendo il giro del mondo. A fine luglio, infatti, Collins è stato ricoverato in un ospedale londinese – notizia poi confermata dal suo fan club ufficiale al sito inglese Tmz – per un’operazione a un ginocchio. Un ‘informazione ingigantita e cresciuta di social in social fino a diventare il ricovero in un hospice per il fine vita, ed ecco che a quel punto inventarsi delle foto con McCartney diventava un’occasione fin troppo ghiotta. Segue racconto accorato di un Collins con gli occhi socchiusi che ascolta in silenzio la canzone sussurrata da McCartney, che poi gli avrebbe detto: “Vedi amico, siamo ancora una band, anche se l’unico palcoscenico rimasto è la vita stessa”.

Ma quali amici!

L’ultima delle vicende surreali di tutta questa storia è che tra Phil Collins e Paul McCartney non è mai corso buon sangue. I due, appartenenti a generazioni musicali ben differenti (i Beatles sono nati nel 1960 e quando i Genesis sono nati, nel 1967, erano a un passo dallo scioglimento) hanno avuto pochissime occasioni di incontro e una soprattutto, è andata in realtà malissimo. Il racconto è dello stesso Phil Collins e risale a un’intervista al Sunday Times. Risale al 2002 e al Buckingam Palace Party tenuto in occasione del giubileo della Regina Elisabetta. Collins, racconta di aver avuto sempre McCartney tra i suoi ‘eroi musicali’ ma di avere poi sempre avuto una pessima impressione le poche volte che lo ha incontrato. “Ha questa cosa che quando parla con te ti fa sentire come se 'So quanto deve essere difficile per voi, perché io sono un Beatle. Sono Paul McCartney...'”, ha scherzato nell’intervista. Riportano poi, appunto, l’episodio del 2002, quando al party della Regina, avendolo intravisto, si è avvicinando scherzando chiedendogli un autografo. “Lui si è voltato verso la moglie dicendole col sorriso sornione ‘Oh Heather, il nostro piccolo Phil’ è un fan dei Beatles”. Collins racconta al giornalista del Times di averlo mentalmente mandato a quel paese e di non aver mai dimenticato quella brutta risposta. Fine dei contatti tra i due. Intelligenza artificiale permettendo.