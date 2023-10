Patti Smith, tour italiano a dicembre per la sacerdotessa del rock

Ci sarà anche il concerto di Patti Smith nella serie di eventi promossi per la stagione 2023-2024 dall'assessorato regionale al Turismo e alla Cultura in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura presso l'Auditorium di Isernia. La cantante americana terrà un concerto il 1° dicembre. La sua performance era stata inizialmente prevista a Campobasso, al Teatro Savoia, ma poi è stata spostata a Isernia per poter ospitare un pubblico più ampio. Prima di lei, il 29 novembre andrà in scena Enrico Brignano con il suo spettacolo ‘Ma diamoci del tu’. L'8 dicembre sarà la volta di Pio e Amedeo con il loro ‘Felicissimo Show’. Il 15 dicembre salirà sul palco Edoardo Bennato. Il 10 marzo, inoltre, l'Auditorium di Isernia sarà la sede della data inaugurale del nuovo tour di Levante.

Il tour

Intanto sono praticamente andati a ruba i biglietti per ascoltare Patti Smith anche a Matera, il 5 dicembre nell'Auditorium 'Gervasio'. L’8 dicembre, invece, la Smith sarà al Teatro Civico di Schio (Vicenza). Queste date, come quella di Isernia, sono alcune delle tappe del tour italiano della Smith intitolato 'A Tour Of Italian Days', ideato in concomitanza con l'uscita del libro 'A Book of Days'. L’opera è stata pubblicata da poco anche nel nostro Paese per Bompiani ed è già un bestseller mondiale. Si tratta di un evento speciale per il pubblico della Penisola, un'occasione per ascoltare i brani che hanno reso Patti Smith un'icona moderna, caratterizzata dalla sua energia febbrile, dalla continua ricerca di verità e dalla sua straordinaria capacità di performance.

‘A Book of Days’

Dal 2018, Patti Smith ha iniziato a condividere le sue fotografie su Instagram, creando nel tempo una sua estetica personale. L’artista ha attinto sia dall'archivio delle sue vecchie Polaroid, con la loro atmosfera malinconica, sia dalle immagini catturate con lo smartphone, con la loro nitidezza ipertecnologica. ‘A Book of Days’ combina tutte queste immagini in un diario prezioso che raccoglie parole e fotografie di un anno speciale, simile e condiviso da molti, attraverso un racconto coerente e coinvolgente. Sono diversi i soggetti immortalati, per esempio gli stivali, la chitarra Mosrite del marito, un raro biglietto da visita di Rimbaud e la calcolatrice ideata da William S. Burroughs, nipote omonimo del celebre autore e fonte d'ispirazione per la Beat Generation. Le fotografie mettono in mostra le molteplici passioni, devozioni, ossessioni e capricci di Patti Smith, una poetessa che ha dato un tocco di elegia e al contempo di rock a tutta la sua opera. ‘A Book of Days’ contiene oltre 365 fotografie, molte delle quali inedite e risalenti ai giorni bohémien dei suoi inizi. È un viaggio caleidoscopico nella mente visionaria di un'artista suggestiva e unica, un'opera senza tempo per periodi molto incerti, una mappa ispiratrice della sua vita e della nostra.

Biografia

Patti Smith è una figura di grande risonanza nella cultura musicale e letteraria. Il suo percorso professionale abbraccia la musica, la poesia, l'arte visiva e l'attivismo. La sua influenza e il suo impatto sulla cultura contemporanea sono duraturi e significativi. Smith, nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, nell’Illinois, è conosciuta per essere una delle figure più influenti nella musica rock e nella cultura contemporanea. Ha avuto un ruolo da pioniera nel genere punk rock negli anni '70, influenzando intere generazioni di artisti e musicisti. La Smith ha cominciato la sua carriera musicale con l’album ‘Horses’ del 1975. Oltre alla musica, la Smith è anche una poetessa di grande talento e ha scritto numerosi libri di poesie e memoire. La sua prima volta in assoluto su un palcoscenico risalirebbe al 1971 ed è legata proprio a un reading poetico. Il suo libro del 2010, ‘Just Kids’, che narra della sua relazione con il fotografo Robert Mapplethorpe e della loro esperienza nell'arte e nella cultura di New York negli anni '60 e '70, ha vinto il National Book Award. Patti Smith ha influenzato generazioni di musicisti e artisti. È una figura di riferimento per l'empowerment delle donne nell'industria musicale. Smith, inoltre, è anche impegnata in cause sociali e politiche ed è un'attivista per i diritti umani, l'ambiente e altre questioni importanti. Ha usato la sua piattaforma per promuovere la consapevolezza su temi come il cambiamento climatico e l'uguaglianza. Se Mapplethorpe ha rappresentato il partner degli esordi nell’arte e nella musica, il grande amore della maturità e della stabilità per la Smith è stato il chitarrista Fred Sonic Smith (scomparso nel 1994). I due si sono sposati nel 1980 e da cui ha hanno avuto due figli, Jackson e Jesse.