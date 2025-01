Patti Smith sviene durante un’esibizione in Brasile. Poi torna in sedia a rotelle: “Non posso finire, mi sento male”

Roma, 30 gennaio 2025 - Fan in ansia per Patti Smith, svenuta durante un'esibizione in Brasile. La cantautrice, poetessa e artista statunitense, 78 anni, è caduta a terra mentre si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, che accompagna i suoi scritti con la musica.

Secondo il Guardian la ''sacerdotessa maudite del rock" è svenuta mentre leggeva un articolo sulla crisi climatica ed è rimasta senza conoscenza per circa 30 minuti.

La Smith improvvisamente ha perso i sensi, ed è stata portata subito nel backstage. Dopo un po' è riapparsa sul palco in sedia a rotelle scusandosi di aver interrotto la performance, spiegando di non poter continuare: "Purtroppo il dottore ha detto che non posso finire, mi sento male".

Ma prima di andarsene ha intonato "Because the Night", suo grande successo scritto con lei da Bruce Springsteen nel 1977 e oggi secondo la "Top 500 Greatest Songs of All Time" di Roling Stone è al numero 358.