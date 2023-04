Patterson contro il N.Y.Times

Uno dei più grandi autori di bestseller si scaglia contro il New York Times: la Vecchia Signora in Grigio "trucca le classifiche dei libri più venduti", ha tuonato James Patterson, che in una carriera di straordinario successo ha smerciato 400 milioni di copie dei suoi oltre 300 romanzi, dopo che l’ultimo, Walk the Blue Line, inizialmente è rimasto fuori dalla hit-parade. Autore tra l’altro di due romanzi a quattro mani con l’ex presidente Bill Clinton, lo scrittore ha mandato una lettera aperta al quotidiano che ha deciso di non stamparla. Patterson, 76 anni, ha dunque fatto ricorso al suo account Twitter per diffondere la protesta ai suoi oltre 141 milioni di fan.