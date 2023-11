Patrick Dempsey incoronato l’uomo più sexy del mondo del 2023

New York, 8 novembre 2023 – L'uomo più sexy del mondo del 2023 è Patrick Dempsey. A incoronarlo la rivista People, che gli conferisce il 'titolo' per la prima volta a 57 anni. "Quando l'ho saputo ero completamente scioccato", ha rivelato l'attore in un'intervista al magazine americano. "Poi ho cominciato a ridere... È uno scherzo, giusto? Io sono sempre stato la damigella d'onore – ha detto ironizzando sul suo ruolo di comprimario in molte produzioni cinematografiche e televisive –. Me ne ero completamente dimenticato e non avevo nemmeno pensato di trovarmi in questa posizione. Quindi il mio ego è buono".

"I miei figli mi prenderanno in giro e troveranno mille motivi per cui non dovrei esserlo. Il che è positivo perché questo mi mantiene giovane", ha scherzato ancora Dempsey, divenuto celebre al grande pubblico grazie alla serie tv Grey's Anatomy in cui vestiva i panni del dottor Derek Shepherd (alias il Dottor Stranamore nella versione italiana).

"Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita. È bello avere un riconoscimento, mi dà la visibilità per usarlo per qualcosa di positivo", ha detto, serio, l'attore che da anni è impegnato nel sociale. A partire dal Dempsey Center, che ha fondato in memoria della mamma per sostenere i malati di cancro e i loro cari.

Intanto a dicembre tornerà al cinema con 'Ferrari', il film sul fondatore della rossa di Maranello in cui recita accanto ad Adam Driver e Penelope Cruz vestendo i panni del pilota Piero Taruffi. Un ruolo a lui congeniale, vista la sua passione per le corse che lo ha portato anche a fondare la Dempsey Racing, e fortemente voluto. “Ho chiamato Michael Mann (il regista, ndr) e gli ho detto: ‘vorrei discutere di come farne parte’ – ha raccontato sempre a People –. Questo mi ha insegnato che se vuoi davvero qualcosa, devi farlo da solo”.