Patologie croniche e telemedicina. Un progetto sperimentale A Bologna si discute della telemedicina per trattare patologie croniche, con progetto di teleconsulto Ausl. Obiettivo: creare rete tra medici di base e specialisti per consulenze interdisciplinari a distanza, ottimizzando cure e risorse. Iniziative per agevolare medici e pazienti, riducendo liste d'attesa e migliorando accesso alle cure.