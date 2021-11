Il fugu è il pesce palla servito in Giappone come sashimi, condito con il brivido: se preparato da mani inesperte è velenoso e può anche rivelarsi fatale, perché il pesce contiene un'elevata dose di neurotossine. Il casu marzu ('marcio') è un tradizionale formaggio sardo infestato dalle larve della mosca casearia, la cui produzione in teoria sarebbe vietata per legge. Due prelibatezze estreme che la maggior parte delle persone non avrà mai l'occasione – o il coraggio – di assaggiare. Adesso però sono disponibili in comodo formato patatine, da sgranocchiare senza pericolo di lasciarci le penne e senza vermi brulicanti. Gli insoliti snack fanno parte della linea in edizione limitata Illegal Chips, lanciata dal collettivo artistico newyorkese MSCHF e che propone appunto tre gusti di cibi proibiti negli Stati Uniti. Il terzo è la carne di cavallo, che da noi si consuma senza problemi ma che invece in America è considerata un tabù.



Nelle patatine in realtà non c'è traccia della materia prima originale. Sono state create utilizzando una combinazione di aromi artificiali, e quindi sono adatte anche per i vegetariani. L'intento di MSCHF è quello di sfidare le convenzioni, spesso arbitrarie, su cosa può essere considerato cibo e cosa no, sui concetti di proibito e di consentito, e dimostrare che grazie alle moderne tecniche della scienza alimentare è possibile provare certi sapori senza dover davvero consumare alcun essere vivente.



Nel manifesto che accompagna le Illegal Chips il collettivo dichiara: "La distinzione fra gli animali che è lecito mangiare e quelli che non è lecito mangiare è un costrutto sociale… I progressi tecnologici ci liberano dalle triviali preoccupazioni del passato. Gli aromi artificiali sono il futuro, la via per svincolare la produzione di cibo dagli effetti deleteri per l'ambiente dell'agricoltura industriale e dalla totale inefficienza degli animali. Dimenticate il comunismo di lusso totalmente automatizzato, i nostri progressi nella scienza alimentare ci guideranno al futuro promesso: l'onnivorismo di lusso interamente sintetico".



Le patatine ai gusti illegali sono in vendita online con consegna solo negli Stati Uniti, al prezzo di 12 dollari per quattro pacchetti.

