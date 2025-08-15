Passo dopo passo. Escursioni in Val Masino sulle tracce del Po

Giovedì 14 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
MagazinePasso dopo passo. Escursioni in Val Masino sulle tracce del Po
15 ago 2025
RAFFAELLA PARISI
Magazine
Appuntamento il week-end del 23 e 24 agosto in Val Masino, in provincia di Sondrio, con la collaborazione di Ersaf (enti regionali per i servizi all’agricoltura e alle foreste) e Legambiente Lombardia. Ritrovo sabato alle 9.30 a Bagni di Masino, dal centro informativo di Legambiente sino al rifugio Omio. Il successivo, si concluderà con un concerto di ’Le Altre Note’. I partecipanti dovranno munirsi di sacco a pelo o sacco lenzuolo per il pernottamento.

L’area dei Bagni di Masino è rappresentativa dell’ambiente alpino sia dal punto di vista geomorfologico che faunistico e vegetazionale per la faggeta all’ingresso della valle. Val Masino è una tappa del progetto ’Il Cammino del Po: il fiume che connette’ promosso dalla Rete LTER-Italia iniziato a maggio con chiusura a settembre lungo il fiume Po, attraverso dieci tappe tra le regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Attraverso aree glaciali, praterie alpine, laghi di montagna, grandi e piccoli laghi subalpini, foreste, zone costiere, lagune e delta, ’Il Cammino del Po’ abbraccia gran parte dei territori dai quali il fiume raccoglie le sue acque, dall’origine fino alla foce.

Sono coinvolti in questo progetto siti appartenenti alla Rete LTER-Italia, parchi e riserve naturali e altre realtà territoriali legate al Grande Fiume partendo dal presupposto che il bacino del Po è un’area in cui la complessità sociale, culturale e storica si mescola con quella ecologica, proprio come le acque dei laghi e degli affluenti si mescolano nel Po.

