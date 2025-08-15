Passo dopo passo. Escursioni in Val Masino sulle tracce del Po

Appuntamento il week-end del 23 e 24 agosto in Val Masino, in provincia di Sondrio, con la collaborazione di Ersaf (enti regionali per i servizi all’agricoltura e alle foreste) e Legambiente Lombardia. Ritrovo sabato alle 9.30 a Bagni di Masino, dal centro informativo di Legambiente sino al rifugio Omio. Il successivo, si concluderà con un concerto di ’Le Altre Note’. I partecipanti dovranno munirsi di sacco a pelo o sacco lenzuolo per il pernottamento.

L’area dei Bagni di Masino è rappresentativa dell’ambiente alpino sia dal punto di vista geomorfologico che faunistico e vegetazionale per la faggeta all’ingresso della valle. Val Masino è una tappa del progetto ’Il Cammino del Po: il fiume che connette’ promosso dalla Rete LTER-Italia iniziato a maggio con chiusura a settembre lungo il fiume Po, attraverso dieci tappe tra le regioni del Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Attraverso aree glaciali, praterie alpine, laghi di montagna, grandi e piccoli laghi subalpini, foreste, zone costiere, lagune e delta, ’Il Cammino del Po’ abbraccia gran parte dei territori dai quali il fiume raccoglie le sue acque, dall’origine fino alla foce.

Sono coinvolti in questo progetto siti appartenenti alla Rete LTER-Italia, parchi e riserve naturali e altre realtà territoriali legate al Grande Fiume partendo dal presupposto che il bacino del Po è un’area in cui la complessità sociale, culturale e storica si mescola con quella ecologica, proprio come le acque dei laghi e degli affluenti si mescolano nel Po.