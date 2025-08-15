Passione lago. Da Como al Garda tra arte e cultura

Ferragosto meglio in città o al lago? Nel prospettare prima la seconda ipotesi al/la milanese o lombardo/a in fuga almeno per una gita, ricordiamo che sui laghi ci sono per di più mostre in musei o en plein air ad offrire la ricreazione dell’arte.

Nel cuore di Tremezzina, ramo occidentale di quel di Como, a Villa Carlotta, luogo di meraviglia botanica e patrimonio storico artistico e futuro, un nuovo progetto è affidato a Maria Dombè in dialogo con il paesaggio e le collezioni: ’To the women who are not allowed to fulfill their dreams! / A tutte quelle donne a cui non è permesso realizzare i propri sogni!’, omaggio alla principessa Carlotta di Prussia, morta troppo precocemente per realizzare i suoi sogni. Due opere: nella Sala dei Gessi, un tappeto circolare, realizzato con migliaia di petali di fiori freschi e frammenti di sari bianco; nel giardino recentemente riqualificato, un intervento a verde permanente, raccolto e silenzioso.

A una manciata di chilometri da Como, la splendida Cernobbio è punteggiata con il progetto diffuso di Stefano Bombardieri, che fino al 5 ottobre dissemina monumentali sculture di animali catturati in pose insolite: ’Il viaggio del rinoceronte e il paradosso del tempo’. Un elefante che trasporta un bambino, un fenicottero icona antica e moderna, un rinoceronte in pericolo di estinzione, simbolo di vulnerabilità, oltre che della mostra.

Sull’ufficialmente lago di Lecco (propriamente diramazione di Como), nell’ex-sede Intendenza di Finanza e ora polo museale Palazzo delle Paure di Lecco, la mostra ’Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider’ (fino al 2 novembre), tra 14 autoritratti e animali feroci del primo e 40 lavori di altri quali Filippo de Pisis, Carlo Zinelli e Gino Sandri, molti con esperienze psichiatriche, esplora il rapporto tra creatività e marginalità.

Spartito tra le province di Bergamo, sponda occidentale, e di Brescia, sponda orientale, il lago d’Iseo. Sigillo di questa, Pisogne, centro dal 13 al 17 agosto del tradizionale atteso mercato, con spettacoli e animazione. Qui, nuovo corso del museo Mirad’Or con ’Il teatro delle cose minime’, visitabile fino al 14 settembre in tre luoghi simbolo: il Museo sull’acqua Mirad’Or (palafitta contemporanea), la Chiesa di Santa Maria della Neve, nota per gli affreschi del Romanino, e la Torre del Vescovo, nel cuore storico. Sul percorso, le poetiche opere ambientali di Albano Morandi, artista e regista del progetto Meccaniche della Meraviglia, che da 20 anni coniuga l’arte contemporanea al territorio bresciano.

Sul Garda, il solenne granitico medievale Castello di Desenzano è perfetto palcoscenico della mostra ’Mondo Futurista’ (fino al 26 ottobre), con iconici capolavori di Boccioni, Balla e Previati, curata da Giordano Bruno Guerri sul movimento che ha cambiato il volto dell’arte moderna, portando il dinamismo e l’innovazione al centro del dibattito culturale internazionale.