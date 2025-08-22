Passione e ossessione ’Un amore’ di Buzzati parla al nostro tempo

È l’unico romanzo ’erotico’, ingiustamente giudicato minore, di Dino Buzzati. Paolo Briguglia diretto da Alessandra Pizzi porta in scena ’Un amore’. Lo spettacolo, inizialmente previsto per il 6 luglio è stato riprogrammato per le 21.30 di venerdì 29 agosto sempre nel cortile del Broletto. Briguglia dà corpo e voce al protagonista della storia, Antonio Dorigo, un uomo egoista, superficiale, disinteressato agli affetti sinceri. Quando Laide, una giovane ballerina di fila della Scala farà ingresso nella sua vita, Dorigo farà esperienza di un amore vero, di esemplare limpidezza, ma destinato a smarrirsi nella menzogna. La piece, inserita nella rassegna ’Fatti di musica e parole’, un percorso che ha saputo unire musica, letteratura e teatro nel cuore di Pavia, affronta il tema dell’amore in modo complesso e ambivalente, attraverso la storia di due personaggi che vivono un’intensa passione, ma anche di ossessione e possessività.

La storia, nonostante sia ambientata in un’epoca passata, riflette temi attuali come la violenza di genere e la difficoltà di distinguere tra un amore sano e uno tossico. Lo spettacolo offre diversi punti di vista, analizzando i sentimenti e le dinamiche relazionali di entrambi i protagonisti, Dorigo e Laide. In scena Paolo Briguglia, volto noto al grande pubblico delle serie televisive (tra gli ultimi lavori ’La legge di Lidia Poët’ e ’I leoni di Sicilia’) ma soprattutto presenza attoriale tra le più sensibili e interessanti nel panorama cinematografico e teatrale attuale (ha lavorato, tra i tanti altri, con Marco Bellocchio, Pupi Avati, Susanna Nicchiarelli, Giuseppe Tornatore). Per questa interpretazione portata in diversi teatri italiani, Briguglia ha ricevuto critiche lusinghiere. Biglietti in vendita a 10 euro.

Manuela Marziani