‘La Passione di Cristo’, Mel Gibson programma due sequel: attori e uscita al cinema

Roma, 6 agosto 2025 – Che Mel Gibson voglia realizzare il sequel del fortunato ‘La Passione di Cristo’ è già ampiamente noto. Dopo il successo della pellicola datata 2004 e dedicata ai giorni che hanno preceduto la crocifissione, infatti, il regista e attore ha deciso di dedicarsi al tema della resurrezione. Di recente, però, il premio Oscar alla regia per ‘Braveheart’ ha raccontato che il progetto del sequel è talmente ambizioso da aver deciso di dividere il girato in due diverse pellicole che dovrebbero uscire presumibilmente nel 2027.

Il sequel: di cosa si tratta

‘La resurrezione di Cristo’, questo il titolo provvisorio, è stato descritto da Gibson come “Un vero e proprio trip”. Parlando della sceneggiatura, ha spiegato: “Non ho mai letto niente di simile. Ci sono delle cose folli”. Per raccontare la storia come si deve, ha dichiarato il regista nel corso di un’intervista, sarà necessario ripartire dagli inizi ed entrare nel pieno della vicenda: il film partirà dalla caduta degli angeli e arriverà alla morte dell’ultimo apostolo, trasportando gli spettatori in altri mondi e altre dimensioni. Anche all’inferno.

“Ho delle idee su come farlo e su come evocare e rappresentare certe cose. Ci penso da molto tempo. Richiederà un’enorme pianificazione” ha detto. Ed ha poi aggiunto: “Non sono sicuro di farcela. È un progetto super ambizioso, ma ci proverò. Si tratta di trovare un modo per non essere banali o scontati”.

La decisione di dividere i film

Sarà proprio la necessità che Gibson sente di raccontare tutto con dovizia di particolari e di riuscire a non essere banale ad averlo spinto verso una decisione: scindere il sequel in due parti. La resurrezione di Cristo parte 1 dovrebbe uscire il 26 marzo 2027, Venerdì Santo. La seconda parte, invece, dovrebbe essere distribuita nelle sale il 6 maggio, giorno dell’Ascensione al cielo.

Chi vedremo nei sequel

Con 612 milioni di dollari incassati a livello globale, a fronte di un budget di produzione di 30 milioni di dollari, ‘La Passione di Cristo’ resta uno dei film indipendenti più redditizi di sempre. Nei sequel, probabilmente, vedremo ancora Jim Caviezel nel ruolo di Gesù e l’attore sarà presumibilmente ringiovanito con il supporto dalla GCI per le scene ambientate nel passato di Cristo. Anche Maia Morgenstern e Francesco De Vito dovrebbero tornare rispettivamente nei ruoli di Maria e Pietro.