Passione cinema. Rassegne estive per tutti i gusti

di Raffaella Parisi

Cinema che passione! Ultimi dieci giorni di agosto – da oggi al 31 – , ma per chi resta in città a Milano, non mancano di certo gli appuntamenti con il grande schermo che, in alcuni casi, proseguono anche per buona parte del mese di settembre. Un modo per trascorrere alcune ore in relax davanti ad un bel film. Vediamo alcune proposte.

Per la rassegna ’Sere dei Mercanti’ nella centrale piazza dei Mercanti, ultime proiezioni estive: stasera (22 agosto) ’Troppo cattivi 2’ di Pierre Perifel, mentre domani ’Le assaggiatrici’. La rassegna poi si chiude domenica 24 alle 20.45 con una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. ’Fuoricinema’ presenta al pubblico ’Familia’, il dramma di una famiglia tenuta in scacco dalla violenza paterna: una serata alla presenza del regista Francesco Costabile, in dialogo con Cristiana Mainardi.

Passiamo così a Cineteca Milano: al cinema Arlecchino di via San Pietro all’Orto proseguono sino al 26 agosto i film del regista Bong Joon-ho che spesso esplora temi sociali e politici, mescolando generi come thriller, commedia e dramma. Oggi alle 16.30 con replica domenica alle 14.30 ’Cane che abbaia non morde’ con protagonista Yoon-ju, mentre lunedì 25 alle 18.30 ’The host’. Il 26 agosto alle 18.30 sarà invece proiettato il film ’Snowpiercer’.

Cineteca Milano, dal 28 agosto al 24 settembre, celebra l’arte originale di Werner Herzog, il regista tedesco cui la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia dedica quest’anno il Leone d’Oro alla carriera. La rassegna a lui dedicata è composta di 18 titoli e intitolata significativamente ’Film estremi – 18 capolavori di Werner Herzog’. Lo spettatore potrà scegliere tra il film di esordio ’Segni di vita’ e lavori giovanili quali ’Dove sognano le formiche verdi’ o ’Anche i nani hanno cominciato da piccoli’, per passare a titoli iconici quali ’Nosferatu, il principe della notte’, ’L’enigma di Kaspar Hauser’ e ’Fitzcarraldo’ oppure confrontarsi con documentari come ’Cave of Forgotten Dreams’ e ’The Fire Within: A Requiem for Katia and Maurice Krafft’.

Sino al 2 settembre la Cineteca Milano dedica al regista canadese una mini rassegna ’il meglio di Xavier Dolan’ al Mic - museo Interattivo del cinema di viale Fulvio Testi. Il 28 alle 21 alla terrazza, con replica il 2 settembre alle 15 alla sala Mic, sarà proiettato il film ’Les amours imaginaires’.

Ultime proiezioni cinematografiche poi al castello Sforzesco nel cortile delle armi che si è trasformato in una grande arena sino al 27 agosto. La rassegna cinematografica, realizzata da Cineteca Milano in collaborazione con il Comune di Milano e con il sostegno di Fondazione AEM, ha coinvolto anche la cineteca di Bologna e il festival ’Il Cinema Ritrovato’ con un focus speciale dedicato ai capolavori ambientati o girati a Milano e ai film ambientati in castelli.

Queste le pellicole: stasera ’La La Land’ di Damien Chazelle, domani ’Revenant’ di Alejandro G. Iñárritu, il 24 ’Snowpiercer’ di Bong Joon-ho, il 25 ’Cantando sotto la pioggia’ di Stanley Donen e Gene Kelly, il 26 ’Edward mani di forbice’ di Tim Burton. La chiusura, mercoledì 27, sarà affidata ad una proiezione speciale, ’La Febbre dell’Oro’ di Chaplin.