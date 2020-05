© Riproduzione riservata

L’estate è il momento migliore per chi ama le. Il clima piacevole, le giornate lunghe e i grandi spazi favoriscono le escursioniin completo relax e circondati soltanto dalla natura, nel rispetto delanti pandemia. Eccone 5 da fare in Trentino durante la stagione estiva.Una passeggiata da fare nelle montagne del, nella parte alta della Val di Non per la precisione, semplice e adatta a tutta la, è quella della Merlonga, nella zona dei Due Laghi. L’intero percorso, che parte dal paese die arriva fino al belvedere (con vista mozzafiato) di San Romedio, è lungo 3 chilometri trae si può percorrere anche con bambini piccoli e passeggini. L’itinerario si dipana tra boschi pieni di verde su unaottimamente segnalata. È possibile trovare numerose aree di sosta dove riposarsi e rilassarsi.Sempre in Val di Non, ma nella parte più bassa, si trova questache tocca i paesi di Terres, Cunevo e Flavon. Il percorso – per una distanza totale di circa tre chilometri e mezzo – segue quello di une regala agli escursionisti un paesaggio fatto sia di boschi che di tratti più aperti con vista sulla. Adatto anche ai bambini più piccoli, si possono trovareattrezzate per i giochi e il ristoro.Chi è alla ricerca di una passeggiata leggermente più impegnativa può provare ilche parte e arriva a Cadine, frazione della città di Trento. Questo itinerario si trova immerso in una vasta zona verde dallae propone un cammino circolare di circa 7 km da percorrere in due ore e mezza. Prima di tornare a Cadine si attraversa anche la località di, con una stupenda vista aerea sulla Valle dell'Adige.Per chi vuole abbinare latrentina e un bel tuffo refrigerante nel fiume, il percorso che segue il Sarca è ideale. L’itinerario è adatto anche ai, è lungo circa 8 km e si percorre agevolmente in tre ore. Si sviluppa lungo i due lati del fiume, con frequenti attraversamenti e numerosedove sostare per regalarsi momenti di tranquillità e mangiare qualcosa. Oltre che a piedi, la passeggiata si può affrontare anche in: è infatti presente una pista ciclabile ottimamente segnalata.Un percorso ad anello di circa 11 chilometri, con, da percorrere in 4 ore: la passeggiata che parte da località Viote (Trento) e conduce sulle dolci colline della, offre agli escursionisti uno sguardo spettacolare su tutta la valle dell’Adige e su quella dei Laghi. Lungo il percorso è possibile visitare il, molte fortificazioni edificate durante la Grande Guerra e ancora ben conservate e avere un bello scorcio del massiccio del Brenta.