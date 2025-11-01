Pasolini, il Giorno di Accattone

Ricorre nella notte fra l’1 e il 2 novembre il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Il poeta e regista, dal 1960 al 1971, ha collaborato con Il Giorno fornendo inchieste, recensioni, polemiche, spunti letterari e sportivi. Il testo che pubblichiamo è una sintesi del primo articolo, uscito il 4 ottobre 1960. È il racconto di una giornata di vita, della genesi e dei travagli per il film “Accattone“, fra ansie, speranze e delusioni, sullo sfondo del dolore per la morte del fratello Guido, in una Roma di intellettuali e ragazzi di vita.

Mi sono alzato tardi, come al solito, verso le undici. So che oggi è un giorno, come si dice?, decisivo. (...) Scrivo: e mia mamma, intorno, sfaccenda per la casa. Mi viene vicino, guarda. Sento che deve dirmi qualcosa. Lo dice, infine, con lo straccio della polvere in mano: “Oggi sarebbe la festa di Guido... Avrebbe trentacinque anni, pensa...”. Non so cosa dire, taccio (...) . Poi, come faccio da tanti anni, quasi meccanicamente, le prendo una mano, la sua mano di bambina e gliela bacio. Il dramma che sto scrivendo è pieno di quei giorni in cui Guido è morto: mi pare che non siano passati sedici anni, ma sedici giorni. Provo quel sapore di noia, depressa e smaniosa, che da anni non provavo più. (...) A dire il vero, era molto che pensavo di fare un film. (...)

Da ragazzo a Bologna amavo il cinema e i films di Charlot, di Dreyer, di Eisenstein hanno avuto in sostanza, più influenza sul mio gusto e sul mio stile che il contemporaneo apprendistato letterario: subito dopo, s’intende, le letture epiche di un adolescente, Shakespeare e Dostoevskij. Il desiderio di veder realizzati fatti, persone, scene, proprio come io, scrivendo, li vedo. Questa mia ripicca si è trasformata poi in una specie di vera e propria ispirazione, che in questi ultimi mesi non mi ha dato più pace. Il film, “Accattone“, dovevo farlo coi produttori Cervi e Iacovoni. Dovevo partire ai primi di settembre. Ma, in quei giorni, (...) i due produttori mi sono sembrati incerti, distratti, assenti. O ero io che avevo la coda di paglia? Così sono andato da Fellini. Che proprio durante l’estate aveva fondato la «Federiz», con Rizzoli e mi aveva chiesto più volte di produrre lui il mio film. (...) Mi ha accolto con un grande abbraccio. Abbracciandoci, abbiamo cominciato il lavoro. Ho così passato, credo, i più bei giorni della mia vita.

Avevo presenti quasi tutti i personaggi, e ho cominciato a farli fotografare, decine e decine di fotografie. Con un fotografo fedele, tutto preso dalla verginità del mio entusiasmo: col figlio di Bertolucci, Bernardo, altrettanto preso. Le facce, i corpi, le strade, le piazze, i mucchi di baracche, i frammenti di palazzoni, le pareti nere dei grattacieli spaccati, il fango, le siepi, i prati delle periferie sparsi di mattoni e d’immondizia: ogni cosa si presentava in una luce fresca, nuova, inebriante (...). Accattone, Giorgio il Secco, lo Scucchia, Alfredino, Peppe il Folle, lo Sceriffo, il Bassetto, il Gnaccia; e poi il Pigneto, via Formia, la Borgata Gordiani, le strade di Testaccio; e le donne, Maddalena, Ascensa, Stella: e il Balilla, e Cartagine... (...). Poi, su suggerimento di Fellini, ho fatto delle prove: ho girato cioè, quasi per intero, due scene del film. Erano giorni stupendi, in cui l’estate ardeva ancora purissima, appena svuotata un po’ dentro, della sua furia. Non avrei mai immaginato che il lavoro della regia fosse così straordinario. Sceglievo il modo più rapido e semplice per rappresentare quello che avevo scritto nella sceneggiatura. Piccoli blocchi visivi giustapposti con ordine, quasi con rozzezza. (...)

Ho passato un’intera notte abbacinato dal sole del Ciriola sul Tevere, sotto Castel Sant’Angelo, con le facce di Alfredino e di Luciano, che ridevano, strizzando gli occhi e le rughette intorno agli occhi, in quel loro riso malandrino che abolisce ogni regola della vita (...). Facce di peoni, di mozzi del Potiemkin, di frati. Finalmente le due scene furono pronte, ed è cominciata questa attesa. Ho aspettato per tutta la mattina una telefonata: niente. Allora ho telefonato io e ho saputo che Fellini e Fracassi erano fuori (...). Ecco, andrò a dare un’occhiata all’Acqua Santa, è (...) uno fra i luoghi più dolci e riposanti di Roma. Intorno a me, palazzoni, a mandrie, come depositati lì da una mareggiata: in mezzo – annidate tra scarpate e terrapieni – strisce di baracche, di casupole: e, davanti, il prato. Sembra un pezzo dei paesaggi di Ford. Ondulato, piatto, selvatico. Il sole inonda ancora tutto, come una colata di miele o di bruma. Ecco laggiù, in cima al montarozzo più alto, un gruppetto di preti seduti, che tutti neri si prendono il sole come ramarri; ed ecco qui, sul ciglio d’un burroncello, un ragazzo in bicicletta, fermo, con la faccia liscia e i lineamenti di animaletto selvatico, di gatto bianco. Il ragazzo se ne sta lì, profilato contro l’orizzonte romano, come un azteco... Si fa sera, rientro in città: la vecchia, disperata città serale, con le sue luci che ricordano la morte, le sue file di automobili una addosso all’altra, rabbiose, senza spazio e respiro (...). All’angolo di Via dell’Oca, vedo venire avanti Moravia; sarà che sono giù io, ma anche lui mi pare abbastanza triste. Ci salutiamo allegramente, ma poi parliamo un po’ a fatica. (...) Benché, come si sa, un po’ duro d’orecchio, Moravia, al solito, capisce subito tutto. L’intelligenza è bontà e la bontà è intelligenza; se, per lui, posso parafrasare Keats. (...) La Federiz è vuota e disponibile (...): entro, e subito lì, senza mistero, ecco Riccardo Fellini, ecco Fracassi, nel suo ufficio. Come entro io, entra per caso anche Fellini dalla porta interna. Il grande Mistificatore non sa nascondere, nell’occhio bistrato, che giungo inaspettato, e un po’ prematuro: ma mi accoglie abbracciandomi. È pulito, liscio, sano come una fiera nella gabbia. Mi porta di là, nel suo studio. E, come si siede, mi dice subito che vuol essere sincero con me (ahi), e che il materiale che ha visto, no, non l’ha convinto... Io lo sapevo: era chiaro che non gli sarebbe piaciuto da almeno dieci giorni; forse fin dalla prima sera (...). Non mi stupisco quindi. E discuto per puro e semplice amore della chiarezza e della verità. In sostanza che cosa non piace a Fellini? La povertà, la sciatteria, la rozzezza, la goffa scolasticità quasi anonima con cui ho girato.

Bene, sono d’accordo. Era il mio primo esperimento (...). Cosa potevo fare, un miracolo? Sì, certo, Fellini si aspettava un miracolo. Che non è accaduto, perché, non avendo esperienza dei risultati, mi son trovato alla fine con dei primi piani che erano piani americani, con dei testoni alla Dreyer che erano comuni primi piani, delle carrellate veloci che invece erano lente, della luce torbida che invece era limpida e viceversa. È mancata, insomma, in questa scena, quella rifinitura che in definitiva è lo stile: cioè il miracolo. Tuttavia, se dovessi rigirare la scena — è una precisa domanda che mi pone Fellini — si, la rigirerei con quel ritmo: rapido, affrettato, sciatto, buttato via, funzionale, senza coloriture e atmosfere, tutto addosso al personaggi. È tutto il film che vorrei girare in questo modo. Sono forse troppo sicuro di me, e forse anche un po’ indisponente: da elegante vescovone, Fellini trasferisce allora la questione su un altro piano: quello finanziario: se il film verrà a costare veramente poco, è un tentativo che si può fare. (...)

Sì, va bene, tornerò domattina. Verrò ma non se ne farà niente. Del resto è probabile che la Federiz non produrrà nessun film, eccetto quelli di Fellini. Rieccomi sulla strada. La mia casa, con la solitudine di mia madre. Siamo due sopravvissuti, senza mai probabile pace, terrorizzati da tutto quello che ci può sempre succedere: dalla morte di Guido alla tragedia degli ultimi anni di mio padre, alla tragedia mia, sopita e neutralizzata, per qualche periodo, ma sempre pronta a riesplodere, spietata, scontata, senza speranza. Mangio e esco. A caso, verso il Quadraro. Il quartiere è misero, umido, perduto nel suo dopocena disordinato e casuale. Ecco il cavalcavia della Tuscolana, ecco il pidocchietto del Quadraro coi suoi miseri cartelloni e le sue misere luci, ecco i tavolini mezzi vuoti fuori dai bar di periferia, le stradette sconnesse, le povere case di cinquanta sessant’anni fa, quando qui era campagna: ecco, subito dì là, il nuovo enorme quartiere di Cecafumo, verso Cinecittà, che sembra un pezzo di Milano, o di Rio de Janeiro, un miserabile pezzo di America con sopra una luna appestata, piena di solitario rancore. A un baretto vedo due miei vecchi amici. Hanno gli ultimi blue-jeans bianchi dell’anno, un po’ sporchi, con quelle loro magliette, felici, se viste da lontano, così misere, incerte, poveri frammenti di vita anche esse, se viste da vicino. I due ragazzi, uno biondo riccio e uno moro liscio, non ne sanno niente: la loro miseria e la loro innocenza è tanta che non sentono quella precarietà e quella volgarità della vita di cui sono due forme casuali. (...)

Li sento prede dell’esistenza di cui sono, di solito, irraggiungibili esemplari: come delle piccole case dopo un terremoto. (...) Lampeggia e tuona: il cielo verso Roma è nero e uguale, e le strade del Quadraro sono percorse da striscianti soffi di aria umida. Cammino quasi a caso, solo (...). Imbocco il vicoletto del Mandrione. Sotto la lunga muraglia, alta come uno strapiombo, sono allineati i tuguri del legno, muri in foglia, bandone. Davanti, rosse e laccate, col puntino rosso delle sigarette, le prostitute, circondate, presso la porticina marcia, da mucchi silenziosi di giovanotti. In disparte, ce n’è uno, che disturba una donna (...). È ubriaco fradicio (...). Si rivolge a me, come a un vecchio amico, e mi abbraccia. (...) Mi racconta, infebbrato e mezzo cieco, tutta la sua storia: ha vent’anni, ma ne dimostra anche meno (...). Piove, scrosciando follemente. (...) Tutto si fa deserto.