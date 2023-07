Party in piscina? Idee per una festa indimenticabile

Roma, 18 luglio 2023 – Una delle feste estive più apprezzate è il party in piscina, perfetto per godersi sole, acqua, la compagnia dei propri cari e amici, buon cibo e tanto divertimento. Organizzare un pool party di successo richiede però una pianificazione adeguata, la cura dei dettagli, ma anche massima attenzione alla sicurezza. È bene assicurarsi di creare un clima divertente, in un’atmosfera colorata, coinvolgente e confortevole, purché in un ambiente protetto.

Temi

Alcuni temi, più di altri, si prestano a un party in piscina, anche se naturalmente sono solo spunti che possono essere personalizzati e adattati a proprio piacimento e in base alle esigenze dei propri ospiti, adeguando allestimenti, musica e attività di intrattenimento. - Tema beach party: è un grande classico. Si può ricreare facilmente l’atmosfera da spiaggia con ombrelloni, teli, lettini, gazebi, palloni, bocce e racchette tipiche di giochi in riva al mare. - Tema esotico: si può trasformare la piscina a disposizione in una piccola isola tropicale, con palloncini a forma di frutta, lanterne e candele galleggianti, amache e cuscini. - Tema Hawaii: in questo caso si può puntare soprattutto su abbigliamento e accessori propri e degli ospiti – da indicare chiaramente sull’invito – con camicie hawaiane, gonne in paglia, fiori, tavoli allestiti con tovaglie colorate e stuoie di paglia. - Tema Hollywood: può essere divertente trasformare la piscina in una sorta di red carpet e set cinematografico, con tocchi glamour, una passerella ad hoc e qualche decorazione che richiami il mondo del grande schermo. - Tema Anni Ottanta: si possono riportare gli ospiti a un decennio sempre molto amato quando si parla di vintage e di revival, richiedendo abbigliamento e accessori coordinati, all’insegna del pop e del fluo, e mettendo la musica tipica di quegli anni. Ma anche i Novanta e i primi Duemila quest’estate sono tornati alla ribalta. - Tema Pirati: può essere divertente, in questo caso, organizzare giochi tipo caccia al tesoro e decorare il bordo piscina con finti teschi e cannoni, bandiere, bauli, monete o altri oggetti evocativi.

Inviti

Si dovrebbero mandare gli inviti, cartacei o digitali, agli ospiti con un preavviso sufficiente a organizzarsi, soprattutto se è richiesta da parte loro una minima partecipazione per quel che riguarda vestiti e accessori ad hoc. Di sicuro non devono mancare le informazioni importanti come la data, l'orario e l'indirizzo del party in piscina. È bene ricordare ai propri invitati di portare con sé anche costume, eventuali asciugamani personali e creme solari.

Decorazioni

Molto dipende dal tema scelto, ma tendenzialmente palloncini colorati, palme gonfiabili, lanterne e zampironi vanno sempre bene. Attenzione a non lasciare oggetti appuntiti o pericolosi in giro, soprattutto nelle vicinanze della piscina. Quello della sicurezza, infatti, nel caso di un pool party, è un argomento che non deve assolutamente essere trascurato e che merita un approfondimento a parte.

Sicurezza

Chi organizza un pool party fa certamente una cosa gradita per sé e per i propri ospiti, creando le condizioni per un momento di divertimento e allegria perfetto per l’estate. Tuttavia è necessario assicurarsi che siano rispettate le norme legate alla sicurezza delle persone presenti, a maggior ragione se sono previsti anche minori. Nel caso in cui ci siano anche bambini, occorre che non siano mai lasciati da soli: con loro deve esserci sempre un adulto in grado di nuotare e di garantire tutta l’assistenza di cui può esserci bisogno. In generale è opportuno mettere a disposizione di tutti braccioli, salvagenti o materassini galleggianti. Prima del party bisogna comunicare chiaramente alcune regole di sicurezza a tutti i partecipanti, per esempio il divieto di tuffi in punti poco profondi e l'uso obbligatorio di giubbotti salvagente per i bambini.

Abbigliamento

Anche per quel che riguarda il vestiario dei padroni di casa e degli ospiti, o comunque dei partecipanti all’evento in una location affittata per qualche ora, molto dipende dal tema scelto per il pool party. In linea generale, costume, copricostume, pareo non dovrebbero mancare, corredati da sandali bassi e infradito impermeabili per entrare e uscire dalla piscina. Per i momenti in cui non si è in acqua è bene optare per un abbigliamento leggero: un vestito estivo, una camicia di lino, un top, pantaloncini o gonna. Meglio avere con sé asciugamani e sicuramente creme solari ad alta protezione e waterproof, occhiali da sole, cappelli con visiera o a tesa larga.

Cibo e bevande

Uno degli aspetti più importanti di un pool party riguarda ovviamente il food & beverage. Pensando alla location all’aperto e al caldo, occorrono alimenti e piatti leggeri e rinfrescanti che siano facili da consumare anche in un ambiente acquatico. È importante informarsi preliminarmente se qualche ospite ha esigenze particolari, se soffre di intolleranze e allergie e, nel caso, preparare qualcosa a parte per queste persone, con piatti, bicchieri e posate esclusivamente per loro, evitando contaminazioni col resto. Come spunti orientativi, si possono preparare insalate fresche, con soli ortaggi o anche con pasta e riso. Anche la frutta fresca come anguria, melone e ananas e macedonia è un'ottima opzione. Sempre apprezzati anche i finger food come palline o bastoncini di mozzarella fritti, patatine fritte, pollo fritto (anche nelle varianti al forno, naturalmente). Attenzione a usare ingredienti freschi, genuini e di qualità e a evitare carne e pesce crudi o uova crude per scongiurare intossicazioni alimentari. Per le bevande, acqua, succhi di frutta e bibite analcoliche devono essere presenti a volontà. Per gli alcolici, ovviamente bisogna avere un occhio di riguardo all’età dei partecipanti. E in generale si può prevedere qualche birra e qualche bottiglia di vino bianco, controllando che, nel caso, venga fatto un consumo responsabile.