Parte con un vero boom l’export dei formaggi Al top Polonia e Spagna

L’export di formaggi italiani nei primi quattro mesi del 2023 ha registrato in Europa un +6,4% a volume e un +19,3% a livello globale. In particolare, sono i formaggi freschi con +10,4% e i grattugiati con +5,7% le due principali categorie casearie che trainano la crescita a volume dell’export. Una crescita del 21,7% anche del valore, con tutte le categorie dei formaggi che rilevano variazioni a doppia cifra (fonte Istat Coeweb, aprile 2023).

"In un contesto produttivo incerto e in uno scenario geopolitico complesso, l’export resta un punto di riferimento saldo per l’economia del nostro settore – dichiara Giovanni Guarneri, Coordinatore del settore lattiero caseario di Alleanza delle Cooperative –. Registrare un ulteriore aumento delle vendite rispetto ai già alti livelli del 2022, con una crescita dei valori del 19,3% dimostra quanto il settore debba continuare a puntare sull’aumento delle quote dei mercati esteri, sfruttando il grande interesse che il consumatore mondiale riserva ai prodotti caseari del Made in Italy".

Le migliori variazioni di export si registrano per la Polonia con +23,9% e la Spagna con +14,2%. Altrettanto positivi i dati della Germania con +9,5%. La Francia si conferma come il principale Paese destinazione di esportazioni casearie italiane con una crescita a volume del 5,8%. Guardando oltreoceano, gli Stati Uniti registrano un +1,6% trainati, in particolare, da mozzarella con +54,8% a valore e Gorgonzola con +42% a valore. Altrettanto positivo l’export in Giappone che si attesta, nel primo trimestre, su una crescita del +6,5% a valore.