Parma apre alla storia. Il Parco Romantico torna agli antichi fasti

Nuova vita per il Parco Romantico della Fondazione Magnani-Rocca, che torna al suo antico splendore. Immersa nella campagna parmense, la Fondazione ospita una delle più importanti collezioni d’arte d’Europa, con capolavori di Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Van Dyck, de Chirico e una raccolta di cinquanta Morandi. Il Parco Romantico che la circonda risplende grazie al più importante intervento di restauro paesaggistico dell’Emilia-Romagna, finanziato dal Pnrr – Next Generation EU e gestito dal Ministero della Cultura: oltre 900 alberi di 37 specie botaniche, tre alberi monumentali iscritti nell’Elenco Nazionale, 8mila nuove piante, più di 100 specie introdotte, 12 ettari completamente restaurati.

Camminando nel parco si ammira un’armonica convivenza dei momenti più alti dell’Arte del Paesaggio occidentale degli ultimi tre secoli di storia: nato come giardino formale nel 1819 per volontà del generale Filippo Paulucci delle Roncole, fu trasformato in parco romantico tra il 1850 e il 1860 da suo figlio Alessandro e dalla moglie Marianna Panciatichi. Negli anni ’60 del Novecento, Luigi Magnani vi aggiunse un elegante giardino all’italiana ispirato al Rinascimento.

Oggi il nuovo Giardino Contemporaneo — primo esempio in Emilia-Romagna ispirato al New Perennial Movement di Piet Oudolf — completa la visione, con oltre 6.500 piante a fioritura stagionale che reinterpretano in chiave naturalistica l’estetica di Magnani. Rivive anche la figura pionieristica di Marianna Paulucci, prima naturalista italiana, il cui lavoro, dagli erbari alle foto su carta salata, ha ispirato la reintroduzione di piante ottocentesche che lei stessa coltivava. Luogo di passeggio di artisti e scrittori come Montale, Calvino, Moravia e la Principessa Margaret, oggi il Parco è un museo vivente, laboratorio di biodiversità e tappa imprescindibile per chi cerca cultura, bellezza e natura. Visitabile da marzo a dicembre.