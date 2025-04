Parma 360 festival. Aprono le mostre tra scatti e installazioni

Nell’ambito della programmazione della nona edizione di ’Parma 360 Festival’, il suggestivo spazio della Galleria San Ludovico ospita, da domani al 25 maggio, la mostra Mario Giacomelli (a sinistra nella foto) ’Questo ricordo lo vorrei raccontare’, dedicata all’ultima serie fotografica composta dall’artista nel 2000. ’Questo ricordo lo vorrei raccontare’ (2000) è una sorta di ’testamento’ che Mario Giacomelli ci lascia.

È l’ultima serie fotografica creata dall’artista prima della morte, sopraggiunta nello stesso anno; e mai come in questo lavoro è chiaro il sentimento di una fotografia come ’espressione dell’interiorità’, come ’racconto’, come ’viaggio interiore’, ’nella vertigine e nello stordimento’ – per usare le parole che Giacomelli ha sempre riferito alla sua arte, nel corso dei cinquant’anni di produzione.

E sempre nell’ambito della nona edizione di ’Parma 360 Festival’ al Torrione Visconteo, torre medievale situata in via dei Farnese, di fronte alla Pilotta, da domani al 25 maggio si terrà la mostra ’Pianeti Olfattivi’ di Francesca Casale Sensu (a destra nella foto), artista olfattiva multidisciplinare.

I ’Pianeti Olfattivi’ di Sensu invitano i visitatori a intraprendere un viaggio immersivo tra profumo e colore. Attingendo al fenomeno psicologico della pareidolia, la tendenza a percepire immagini familiari in forme astratte, l’artista innesca ricordi non tramite immagini visive, ma attraverso fragranze, evocando momenti ed emozioni sepolti nel subconscio.