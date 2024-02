Parete della tv: i consigli per renderla bella e funzionale

Tutti, prima o poi, si trovano a dover installare una nuova televisione su una parete di casa: per quanto oggi lo streaming la faccia da padrone, e sempre più persone preferiscono godersi un film o una serie su un tipo diverso di dispositivi, la classica tv è pur sempre uno status symbol, per tante persone assolutamente irrinunciabile. Dove e come installare la propria televisione, soprattutto per chi non è esperto in materia, potrebbe non essere esattamente un gioco da ragazzi. Vale infatti la pena prendere in considerazione alcuni aspetti importanti per non rischiare di fare errori e per riuscire ad ottenere il miglior risultato possibile. Qui di seguito qualche dritta interessante a proposito.

La preparazione della parete

A meno che non si decida di installare una televisione non da parete (in commercio ne esistono ancora diversi modelli) è prima di tutto fondamentale, se non si vogliono rischiare disastri, verificare l’eventuale presenza di cavi a muro. Per farlo sarà necessario utilizzare un rilevatore di cavi, posizionandolo sul muro e accendendolo in modo tale che possa leggere la densità del relativo materiale. Completato questo importante step potremo passare al passaggio successivo, vale a dire l’indicazione con un segno a matita dei punti più delicati dove sono stati rilevati i cavi nascosti: in questo modo saremo certi di non sbagliare e di non andare a tranciare nessun cavetto con il trapano. Fatto ciò (sempre meglio farsi aiutare da una mano esperta in questi casi, magari da un tecnico) potremo andare a effettuare i fori necessari per l’installazione della struttura che andrà a reggere il nostro televisore. Il braccio da parete necessario, com’è ovvio, sarà diverso a seconda delle dimensioni del nostro dispositivo. Per riuscire poi a montare effettivamente la televisione consigliamo sempre di avere il proprio fianco una mano amica e fidata, in breve qualcuno che sia disposto a verificare il mantenimento della livella per la messa in bolla del braccio e, infine, che ci aiuti nella fase di posizionamento del televisore (si tratta di un momento estremamente delicato, ma anche rischioso: sollevare un grosso peso come quello di un televisore può rappresentare un rischio, senza contare il pericolo che lo schermo possa cadere e rompersi in maniera irrimediabile). Non dimentichiamo, a questo punto, di fare un po’ di ordine: ogni televisione per funzionare ha infatti bisogno di una serie di cavi che, se non gestiti nella maniera corretta, possono generare un caos non indifferente. Per un aspetto più ordinato vale sempre la pena investire qualche soldo in una piccola scatoletta di plastica o in alluminio dove tutti i fili potranno essere ordinati e di fatto nascosti (si tratta, tra l’altro, di una parte potenzialmente pericolosa se consideriamo eventuali scintille che potrebbero scaturire all’improvviso). Si consiglia, se possibile, di posizionare il televisore a qualche centimetro dal muro: se il dispositivo fosse troppo ravvicinato, infatti, potrebbe essere in futuro piuttosto complicato spostarlo o modificare il posizionamento dei vari cavi Hdmi o, per esempio, di quelli collegati ad apparecchi smart.

Gli ultimi ritocchi

Nulla ci vieta, ovviamente, di abbellire la parete dove la tv è stata montata con oggetti ornamentali, come quadri, stampe, eccetera; in tanti, per esempio, scelgono di posizionare il televisore al centro di due mensole dove, di norma, sono presenti vasi con piante rigogliose, collezioni di dischi e vinili o piccole librerie. Spazio libero alla fantasia: anche la televisione, come qualunque altro mobile o elettrodomestico, merita uno spazio adeguato all’interno di ogni abitazione che si rispetti.