Si chiama Yangmingshan National Park ed è stato costruito a Taipei, capitale del piccolo stato di Taiwan. La sua caratteristica principale? Il silenzio. Si stende per quasi 12.000 mq e si trova a pochi chilometri dal centro cittadino, facilmente raggiungibile con gli autobus urbani: il posto ideale dove rilassarsi dopo una giornata di lavoro.

La classificazione di 'Parco più silenzioso del mondo' arriva dalla Quiet Parks International, un'organizzazione senza scopo di lucro con sede a Los Angeles che si occupa del verde cittadino a livello globale. Nato nel 2011, il Yangmingshan National Park, ospita ogni anno circa 4 milioni di visitatori.



Immersi nella natura a pochi passi dalla città

Montagne rocciose, sorgenti termali, dolci colline e una flora e una fauna ricchissime. Sono queste le caratteristiche principali che hanno fatto del parco urbano di Taipei l’oasi verde più silenziosa del mondo. Il parco è facilmente raggiungibile dal centro della capitale di Taiwan anche con gli autobus del servizio pubblico e sono tanti, ogni giorno, i cittadini che si rifugiano tra le meraviglie dell’area per qualche ora di relax assoluto, per ricaricare corpo e spirito nel silenzio. All’interno del Parco Nazionale di Yangmingshan ci sono anche siti di interesse storico: il più importante è il Grass Mountain Chateau, l'ex rifugio di montagna di un principe giapponese.



In futuro parchi urbani silenziosi anche in altre città

Il parco urbano di Taipei ha tracciato la strada di quella che dovrebbe diventare una vera e propria tendenza per il verde cittadino. Altre aree a basso impatto ambientale e totalmente silenziose sono infatti previste a Stoccolma, New York, Londra e Portland. Ma altre le città nel mondo stanno cercando di individuare location che possano soddisfare i criteri che hanno ispirato il Parco Nazionale di Yangmingshan.