Parchi avventura. Divertimento per tutte le età

Un’estate tra parchi avventura, sport, escursioni e laboratori creativi. La provincia di Brescia a misura di bambino, dal lago di Garda alla valle Camonica, come ad esempio le iniziative per piccoli esploratori all’Archeopark della valle Camonica, le fattorie della valle Sabbia, gli arcosauri del Lago d’Iseo, gli Adventure Park fra montagne e laghi, l’esplorazione di miniere dismesse in Valle Trompia e di rocche e castelli. Si trovano una varietà di strutture, compresi attrezzati camping, dalle tende safari agli eleganti glamping. Negli agriturismi kids friendly si può partecipare alla vita della fattoria e a laboratori didattici come la raccolta di piccoli frutti, la visita a produtttori di formaggi e anche passeggiate con gli alpaca.

All’Archeopark di Boario Terme viene proposta in modo interattivo la ricostruzione della vita dell’uomo dal Paleolitico all’Età Romana: un viaggio nel tempo che si materializza esplorando ad esempio una grotta istoriata, osservando le tecniche di organizzazione di un riparo sottoroccia o, ancora, visitando una fattoria neolitica o pagaiando su una canoa preistorica.

All’Adventure Land di Borno invece, percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi con numerose attività come attraversare i ponti tibetani e superare passerelle oscillanti. Otto i diversi percorsi attrezzati. Per i più piccoli a Borno ci sono anche un percorso alla scoperta della vita degli scoiattoli che popolano i boschi, l’Energy tube e i giochi di una volta per sfidare amici e genitori. Poco lontano dal paese, nella Riserva Naturale dei Boschi del Giovetto di Palline, l’incontro ravvicinato è con la formica Rufa che fa formicai alti fino 1,5 mt. Poi zaino in spalla alla scoperta del bosco degli Gnomi, il luogo più fiabesco del lago d’Iseo, raggiungibile dalla località ’Goi de la Tromba-Polset’ appena superato l’abitato di Zone. Scolpite nel legno dal Rosso di Zone, all’anagrafe Luigi Zatti, 44 sculture fra cui gnomi, orsi, luoi, leprotti, gatti e persino Pinocchio. La passeggiata nel bosco dura circa un’ora.