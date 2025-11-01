"Poltergeist, castelli infestati e foto inspiegabili: così staniamo le bufale”. Le sfide (scientifiche) del cacciatore di misteri

Roma, 1 novembre 2025 – Dai tavolini che si muovono “senza essere toccati”, donne che ricevono immagini mentali “proiettate da altri”, esperienze di premorte, fotografie che immortalano anime defunte. Ma anche teorie complottiste sui vaccini, i rettiliani o l’idea di essere influenzati dai cicli lunari. Tutto pane per i denti del Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, l’organizzazione nata nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, che dal 14 al 16 novembre chiama a raccolta soci e interessati a Padova per l’ottava edizione del Cicap Fest, “Sconfinare: l’avventura della conoscenza”. Il Comitato è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono diventare, se non cacciatori di fantasmi vecchio stile, per lo meno indagatori di misteri che tanto misteri non sono. “Ogni anno riproponiamo un corso per coloro che vogliono approfondire gli strumenti utili a stanare le notizie false” spiega Andrea Ferrero, ingegnere meccanico impegnato nel settore dei veicoli spaziali e vicepresidente del Cicap.

Dottor Ferrero, cos’è una bufala?

“Una notizia falsa che viene presentata come se fosse vera, non necessariamente in cattiva fede: spesso accade, per mia esperienza personale, che le persone che diffondono l’informazione non sono delle imbroglione, semplicemente lo fanno senza sapere che sia falsa”.

Ci si crede per via di qualche inclinazione particolare?

“No, tutti possiamo essere vittime delle bufale. Nessuno si deve sentire superiore o immune. L’elemento chiave è che spesso ci prendono alla sprovvista, ci provocano una forte reazione emotiva cui vogliamo credere. Ad esempio, le storie sulle sofferenze inflitte agli animali o una palese ingiustizia: ci indigniamo a siamo spinti a condividere l’informazione prima di verificarla”.

Tra gli anni 90 e i primi anni 2000 si parlava molto di occulto, anche in televisione.

“All’epoca della fondazione, Cicap era un acronimo proprio di Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale. Andavano di moda lo spiritismo, la telepatia: c'erano i personaggi televisivi che si vantavano di avere poteri, percezioni extrasensoriali come si diceva allora. Adesso queste cose sono un po’ passate di moda, ma superstizioni e false credenze non sono certo scomparse”.

E il Cicap indaga questo mondo. “Premesso che siamo un’associazione composta da volontari, sì, abbiamo un gruppo di persone che svolge delle indagini su fenomeni apparentemente paranormali, come i castelli infestati dai fantasmi o i cerchi nel grano, e di rispondere alle persone che hanno dei dubbi. Spesso, ad esempio, si tratta di fotografie in cui notano elementi strani, che non si sanno spiegare: si rivolgono a noi e cerchiamo di dare interpretazioni logico-fattuali. Nel caso delle foto, generalmente si tratta di effetti ottici”.

Uno dei 'misteriosi' incendi di Caronia, in provincia di Messina

Un caso esemplare?

"Ricordo quello degli incendi di Caronia, in provincia di Messina. Nel 2004, nella frazione di Canneto, di punto in bianco iniziarono a verificarsi fenomeni di autocombustione di impianti elettrici e oggetti in maniera apparentemente spontanea. La storia andò avanti per una decina d’anni, svariati esperti, o sedicenti tali, di vario genere diedero spiegazioni più o meno fantasiose – colpa di un poltergeist, di Satana, di strane interferenze elettromagnetiche. Il Cicap intervenne su richiesta di un tecnico della Telecom che aveva notato primo che gli incendi partivano solo dai cavi a vista e non da quelli posti all’interno dei muri, secondo che i segni delle bruciature sugli stessi erano riconducibili a una sorgente di calore esterna. Il sopralluogo del Comitato confermò l’ipotesi, in breve dietro agli incendi c’era inequivocabilmente la mano umana. Alla fine, anche gli organi giudiziari ne sono venuti a capo – per i fatti, nel 2015 Giuseppe e Nino Pezzino sono stati rinviati a giudizio con le accuse di tentata truffa e allarme sociale (fonte: sito Cicap)”.

I 'misteriosi' incendi di Caronia in realtà avevano una spiegazione semplice: c'era dietro una mano umano

Quindi il vostro metodo d’indagine prevede anche “toccare con mano” il fenomeno.

"Quando è possibile, sì, per parlare a priori ma verificare l’accaduto. Altre volte magari si tratta so-lo della suggestione di qualcuno, e non possiamo fare altro che parlare con questa persona, confrontarci e far capire che non c’è nulla di strano. A volta l’altro rimane della sua idea, noi cerchiamo solo di aiutare a trovare una spiegazione razionale”.

Ci sono stati casi che hanno messo in crisi il vostro metodo?

“No, non propriamente. Capita però con i personaggi famosi, i medium, che non sono disposti a farsi indagare, e quindi non possiamo procedere con gli esperimenti e le dimostrazioni. Mi viene in mente un episodio famoso di molti anni fa: il sensitivo Gustavo Rol (1903-1994) che Piero Angela – ai tempi il Cicap ancora non esisteva – chiese di esaminare ma non fu possibile.

Oggi la vostra denominazione è diventata Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.

"Sì, continuiamo a occuparci di falsi fenomeni e disinformazione soprattutto per quell’universo di pratiche e teorie che si presenta come scientifico ma che tale non è come le medicine alternative, il negazionismo dei cambiamenti climatici, le teorie complottistiche sui vaccini".

Una tendenza che va per la maggiore al giorno d’oggi?

"Probabilmente quello dei falsi creati con l’intelligenza artificiale, perché alcune persone, soprattutto quelle più anziane, fanno ancora fatica a distinguerli. In questo senso cerchiamo di fare anche un’opera di educazione all’uso degli strumenti digitali”.

Oggi le persone credono di più o di meno nelle bufale?

“La mia sensazione è che le credenze continuino ad esserci come prima, ma si adattano alle mode e ai tempi. Prenda l’astrologia: già Cicerone se la prendeva con gli astrologi 2000 anni fa, eppure siamo ancora qui a parlarne”.

Anzi, il tema astrologico è più in voga che mai. “Noi facciamo tutti gli anni un controllo delle previsioni degli astrologi: loro a dicembre dicono cosa avverrà nei 12 mesi successivi, e noi alla fine di questi 12 mesi facciamo il resoconto di quello che è successo o non è successo. Ovviamente non indovinano mai, ma ormai tutti si sono dimenticati delle loro previsioni”.

Insomma, qual è la prima cosa da fare se ci si ritrova davanti a qualcosa apparentemente inspiegabile in modo razionale?

"Verificare, cercare conferme o spiegazioni. Ci sono diversi siti di fact checking, e comunque noi siamo disponibili a rispondere alle richieste. E poi riflettere: se ci ragioniamo su un momento, di solito ci accorgiamo che la realtà non è come sembra a prima vista”.