Papa Francesco col giubbotto bianco da trapper fa boom di clic. Ma è un fake

Papa Francesco col giubbotto bianco

Roma, 27 marzo 2023 - Ma quale freddo Paese ha visitato Papa Francesco con quel vistoso piumino bianco neve con la cintura in vita? In effetti nessuno. Perché l'immagine diventata virale sui social con quasi 26 milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo è un altro fake generato dall'intelligenza artificiale.

Un altro perché giorni fa hanno fatto scuola le immagini di un finto Trump arrestato e di una finta Melania che urlava in piazza contro la polizia. In entrambi i casi è stato utilizzato il software Midjourney, in grado di creare immagini da descrizioni testuali. E così, un utente ha chiesto al generatore di immagini di realizzare un "Papa Francesco che drippa", che nel vocabolario trap significa vestirsi alla moda, "grondare di stile", ostentando il benessere economico, e pouf: il Papa di colpo smette la veste talare e indossa un piumino stile Moncler o Balenciaga. E la foto 'esplode', con centinaia di commenti che ironizzano sul look del Pontefice, ribattezzato 'Monclero'.

Andando a guardar bene, però, come nel caso di Trump, anche per le immagini del Papa sono le mani a raccontarci la verità, ovvero che quelle foto sono un falso creato al computer. Anche in questo caso le dita del Papa che sbucano dal giubbotto sono estremamente irrealistiche.

E ora infatti sotto la foto appare il disclaimer: "Questa è un’immagine falsa creata dall’intelligenza artificiale Midjourney e pubblicata su Reddit". Forse realtà e finzione non sono così perfettamente sovrapponibili. Consoliamoci così.

Ma già sul web irrompe un'altra creazione dell'intelligneza artificiale. Questa volta il protagonista è il presidente russo Vladimir Putin. Eccolo in manette circondato da poliziotti, il volto incupito, nessuna resistenza. "Giornalista artista che fa accadere le cose", si presenta su Twitter l'ucraina Margo Contar, tra i primi a rilanciare una delle immagini. Il riferimento è al mandato di arresto emesso dalla Corte Penale internazionale per crimini di guerra. Questa sì è un'irruzione della realtà.