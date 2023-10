"Paolo Conte: dal Vizio della Pittura all'Autoritratto di un Pirla"

"Il vizio della pittura e del disegno è nella mia vita più antico di quello per la musica e le canzoni. Confesso anche che la composizione musicale manovra su di me in forma di eccitazione, mentre pittura e disegno mi danno calma e leggerezza". È dagli anni ’70 che Paolo Conte, l’avvocato di Asti principe dei cantautori italiani, dipinge, passando dall’astratto al figurativo.

Il materiale è così vasto che quando gli Uffizi lo hanno invitao per un’esposizione, c’è stato solo l’imbarazzo della scelta.

I curatori della mostra, il direttore Eike Schmidt e Chiara Toti, hanno selezionato 69 disegni, molti dei quali inediti e mai esposti finora, realizzati da Paolo Conte dagli anni ’70 a oggi. Il titolo della mostra fiorentina è dell’artista-cantautore, che racconta di aver, nel tempo, riposto nel cassetto tutta quell’attività di pittore e illustratore, per ritirarla fuoci adesso con la Nostalgia di un golf, un dolcissimo golf di lana blu.

Le sue opere sono esposte nelle sale dell’arte grafica da poco inaugurate al primo piano della Galleria; spiccano le copertine dei suoi album spesso realizzate con suoi disegni. "I soggetti, così come i testi delle sue canzoni, raccontano in maniera pungente e suggestiva frammenti di vita – spiega la curatrice Chiara Toti –, e come istantanee colgono l’essenza di contesti narrativi più ampi. Nella moltitudine di personaggi, oggetti, panorami urbani e visioni oniriche del suo universo artistico, si individua una originale elaborazione di influenze moderniste ed espressioniste, rappresentate attraverso una grande varietà di tecniche: pennarelli, pastelli, acquarello".

Nelle scelte visuali, così come in quelle musicali, Conte trae ispirazione dall’esplosione artistica delle avanguardie del primo Novecento, che considera punto di riferimento per ogni tipo di espressione artistica. "La sua caratteristica percezione “jazz“ dell’arte emerge nell’opera multimediale Razmataz, da lui stesso definita una “storyboard sonorizzata“ – proseguono i curatori –. Formata da una raccolta di disegni, accompagnati da musica e dialoghi, racconta un incontro-scontro tra diverse culture in una fumosa, caotica e seducente Parigi anni anni Venti". Alcune delle oltre 1.800 illustrazioni di Razmataz sono visibili agli Uffizi, anche se mostra è composta principalmente di materiali inediti. Il 7 gennaio, al termine dell’esposizione, Conte donerà al museo l’Autoritratto di un pirla, del 1978.

"Tanti artisti sono stati musicisti e compositori di talento, uno fra tutti Leonardo – spiega Eike Schmidt –. A Paolo Conte siamo infinitamente grati per il dono del suo Autoritratto di un pirla che nella bizzarria autoflagellante del titolo ci ricorda la sua suprema ironia, la forza irriverente de delle sue canzoni".