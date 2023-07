Paolo Conte al ‘Venezia Jazz Festival’, l’atteso ritorno in piazza San Marco: le anticipazioni

Dopo 14 anni di assenza, Paolo Conte torna a Venezia con uno straordinario concerto nella scenografica Piazza San Marco. La musica torna di scena in laguna domenica 9 luglio, il cantautore astigiano si esibirà sul palco allestito per le tre ‘sfortunate’ serate di Laura Pausini – che hanno sfidato l’acqua alta, il diluvio e perfino la caduta di calcinacci forse a causa dei decibel troppo alti – all’interno della XV edizione di ‘Venezia Jazz Festival’. Quella di Venezia è una delle tappe del tour di Paolo Conte, un giro tra le piazze e i teatri d’Italia che ha già incassato grandi successi. Memorabile, infatti, l’esibizione di qualche mese fa alla Scala di Milano.

Il concerto: anticipazioni

Conte torna a Venezia a distanza di 14 anni dall’esibizione del 31 luglio 2009, un live entrato nella storia anche per l'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica di Venezia. Questa volta sul palco, ci saranno gli 11 musicisti dello storico ensemble orchestrale di Conte: Nunzio Barbieri (chitarra e chitarra elettrica), Lucio Caliendo (oboe, fagotto, percussioni e tastiere), Claudio Chiara (sax contralto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso e tastiere), Daniele Dall'Omo (chitarre), Daniele Di Gregorio (batteria, percussioni, marimba e piano), Luca Enipeo (chitarre) Francesca Gosio (violoncello), Massimo Pitzianti (fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano e tastiere), Piergiorgio Rosso (violino), Jino Touche (contrabbasso, basso elettrico e chitarra elettrica) e Luca Velotti (sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono e clarinetto).

Il tour di Paolo Conte

Il tour di Paolo Conte proseguirà sabato 15 luglio all'Arena Santa Giuliana di Perugia, in occasione di Umbria Jazz, e venerdì 21 luglio in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze, per il MusArt Festival.