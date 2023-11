Chi è Paolo Camilli di Drag Race Italia 3

Roma, 24 novembre 2023 – Paolo Camilli è senza ombra di dubbio uno dei personaggi televisivi più chiacchierati degli ultimi mesi: con alle spalle una lunga carriera nel mondo della recitazione e con un cospicuo seguito social guadagnato grazie ai suoi video esilaranti, l’attore è di recente riuscito a conquistarsi anche un ruolo di spicco nel format Paramount + ‘Drag Race Italia 3’ in veste di giudice. Ecco cosa c’è da sapere su di lui.

Chi è Paolo Camilli

A Paolo Camilli, una grossa fetta di pubblico l’ha conosciuto inizialmente grazie ai suoi divertenti sketch su Instagram e TikTok, dove spesso l’abbiamo visto con un rossetto sbavato in volto e parrucche colorate.

L’attore è nato a Civitanova Marche il 23 settembre 1986 e fin da bambino ha coltivato la passione per la recitazione, diplomandosi presso la Scuola per la Formazione Teatrale e l'Improvvisazione Improvvivo-Liit. Ha proseguito la sua formazione frequentando svariati corsi e workshop, esplorando non soltanto il mondo del teatro ma anche quello del canto e della danza. Tutte queste esperienze hanno contribuito alla sua crescita e si riflettono evidentemente nei suoi simpatici sketch comici sui social.

Il suo impegno è stato premiato nel 2018 quando ha debuttato in televisione con Serena Dandini nello show ‘La tv delle ragazze’, il suo primo vero traguardo sul piccolo schermo che gli ha aperto la strada di un meritato successo che si è conquistato dopo tanto studio e duri sacrifici. Negli anni lo abbiamo visto in programmi come ‘Stati Generali’ e in alcuni sketch di ‘Comedy Central’, mentre nel 2020 è apparso su Rai1 nel contenitore estivo ‘C’è tempo per…’.

Più di recente, Camilli è stato persino uno dei volti della celebre serie tv statunitense ‘The White Lotus’, dove ha prestato il volto al turista Hugo e per la quale è riuscito a portarsi a casa un SAG Award 2023 per il Miglior cast in una serie drammatica.

Paolo Camilli ha portato il suo talento anche sui social, diventando popolare grazie ai personaggi che interpreta e alle sue imitazioni di celebrità: tra i suoi cavalli di battaglia c'è in particolar modo Dora ASMR, nata da un trend di YouTube. Nell'estate del 2022, inoltre, Paolo è salito anche su alcuni dei più importanti palchi teatrali italiani con il suo spettacolo "L'amico di tutti", un monologo a più voci che affronta temi importanti come la parità di genere e il rispetto dei diritti civili con una chiave comica e satirica.

Attualmente il pubblico lo sta per l’appunto apprezzando nella nuova edizione di ‘Drag Race Italia’ al fianco di Chiara Francini, Paola Iezzi e Priscilla. Parlando di quest’ultimo importante traguardo, il comico ha dichiarato:

"Quando mi hanno detto che avrei fatto parte della giuria di Drag Race Italia non ho pensato, ho cominciato a urlare e camminare per strada senza senso almeno per un paio d’ore. Qua mi sento a casa ed è un buon segno perché vuol dire che sono nel posto giusto. Le esperienze che porto nella giuria di Drag Race Italia? La mia esperienza da attore, da creativo, da cretino, ma anche da spettatore. Ho voglia di appassionarmi e nutrirmi".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui