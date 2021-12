Roma, 31 dicembre 2021 - Paolo Calissano è morto a soli 54 anni. Stroncato da un mix letale di farmaci, secondo gli inquirenti. Tantissimi i messaggi d'affetto dei fan, increduli per la notizia. Nel giorno di lutto c'è spazio anche per lo sfogo di Fabiola Palese, l'ultima compagna accreditata all'attore, che da tempo era sparito dai radar. Su Instagram è andata all'attacco un con messaggio lapidario: "Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno adesso" si legge.

Colleghi e amici del mondo della tv e dello spettacolo via social mandano il loro cordoglio social. "Ciao Paolo... abbiamo lavorato tanti mesi insieme... poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso..." twitta Barbara D'Urso che con Calissano ha diviso il set de 'La dottoressa Giò'. Poi la conduttrice aggiunge: "Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti".

Il giornalista Salvo Sottile 'cinguetta' "Il male di vivere. Ciao Paolo", forse in riferimento ai tanti psicofarmaci ritrovati dai carabinieri nella sua stanza. "Eri un signore, ma i tuoi demoni ti hanno tormentato. Spero tu abbia trovato la pace" è il commento di Roberto Alessi, direttore del magazine 'Novella 2000'.