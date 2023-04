“Paolo Bonolis e la moglie si sono lasciati”. I rumors e quel post di Sonia Bruganelli

Roma, 12 aprile 2023 - Sembra essere giunto al capolinea l'amore tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. A svelare l’indizio sulla prossima fine del rapporto tra i due è la stessa Bruganelli, dal carattere forte, ma sempre schietta e sincera, con un post su Instagram: "Il tempo non aggiusta le cose, te le fa capire. A sistemarle devi pensarci tu".

Il post su Instagram di Sonia Bruganelli

In mancanza di un comunicato ufficiale della coppia, affiorano in rete vari articoli sull'addio tra i famoso conduttore televisivo e la produttrice, opinionista e scrittrice. Uno stop inaspettato per il grande pubblico, ma non per i ben informati, che arriva dopo 25 anni di matrimonio e tre figli. Il sito di Dagospia è stato il primo a dare la notizia, e lì si legge: "è finito l’amore ma non la stima e l’affetto", e continua, "I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana".

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 1997. Si erano conosciuti per motivi di lavoro ed è scattata la scintilla da cui sono nati: Silvia, Davide e Adele. Bonolis dal primo matrimonio aveva già due figli, Stefano e Martina, che oggi vivono negli Stati Uniti.

Una coppia che aveva affrontato anche momenti difficili, come la malattia della figlia 19enne Silvia, nata con un grave problema cardiaco che richiedeva una operazione chirurgica complicata. Ma durante l'intervento un’ipossia compromise parte delle capacità motorie e cerebrali, complicando ulteriormente la vita della piccola e dei suoi genitori.

In realtà qualche avvisaglia, che le cose non procedessero al meglio tra i due, c'era stata qualche tempo fa, quando la stessa Bruganelli aveva affermato che lei e Bonolis vivevano in case separate, e aggiungendo: "Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi", scrive il sito di Fanpage.

Nell'ultimo anno i due hanno sempre negato una crisi in arrivo, e la loro vita da inseparabili, tra lavoro e famiglia, stava a dimostrarlo. Infatti Bonolis e Bruganelli, assieme a Lucio Presta, marito di Paola Perego e manager di Paolo, nel 2005 hanno fondato la società di produzione Sdl. La società si occupa dei programmi "Avanti un altro" e "Ciao Darwin", condotti proprio da Bonolis. Ma se il lavoro non sembra ancora tremare, l'inscindibile legame famigliare invece sembra essere svanito, tanto più che nessuno dei due si è affrettato a smentire.